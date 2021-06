Paso atrás. Tras las campañas electorales, en donde muchos candidatos realizaron eventos con grandes concentraciones de personas, el Ayuntamiento de Culiacán vuelve a implementar medidas para contrarrestar el repunte de contagios de covid-19. Entre las acciones de las autoridades que pondrá en marcha el Ayuntamiento está el vigilar que todos los usuarios y choferes usen cubrebocas y guarden la sana distancia, además de endurecer las sanciones a quienes no acaten estas medidas, las medidas están bien y se espera que al no haber campaña ya no sean tan permisivos.

La muestra. El peruano Jorge Javier Morán Terrones, director ejecutivo de la Academia Mundial de Educación, entregó ayer el reconocimiento honorífico de doctor honoris causa en Educación al director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, por su aportación al sector educativo, sobre todo por la creación de la carrera de Pilotaje de Drones. El acto se llevó en Xalapa, Veracruz, donde estuvo el director nacional, Enrique Ku Herrera, y la crema y nata de la institución educativa. Así, Angulo Castro sigue cosechando reconocimientos, ya que el año pasado lo distinguieron con el Educador Internacional de Excelencia por promover una educación integral y humanista para lograr personas felices, sanas y exitosas. Muy pocos creyeron, cuando el gobernador Quirino Ordaz Coppel le dio esa responsabilidad, que Angulo Castro pondría en alto el nombre de Sinaloa desde esa posición. Y sus cercanos dicen que aún hay para dar más.

Alarma. En Rosario se le ha calentado la plaza al alcalde Ricardo Núñez Ríos, pero en materia epidemiológica. Y es que después de haber estado en cero, la incidencia de casos activos de covid-19 se ha disparado y ayer eran 58 los pacientes atendidos por esa enfermedad. El mismo ayuntamiento se había relajado al grado de organizar las fiestas de la primavera y permitir los cierres masivos de campañas electorales. Ahora ha restringido la afluencia al malecón, el uso de campos deportivos y las plazas públicas para cortar en lo posible la cadena de infecciones.

Confirman a AMLO. La alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, confirmó una vez más la visita que hará a este municipio el mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, el próximo mes de septiembre, donde habrá de poner en marcha la base de la Guardia Nacional que se ubicará casi enfrente de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública. Hasta el momento dicha base lleva un avance del 80 por ciento y se prevé que esté concluida para el mes de agosto, para que en septiembre que sea inaugurada por AMLO ya esté prácticamente activa, la cual estaría albergando a alrededor de 400 elementos de dicha corporación.

De sus confianzas. El rumor ha ido cobrando llamarada en poco tiempo y es que se habla que el guamuchilense y diputado local electo por el distrito 09, Ambrocio Chávez Chávez pudiera encabezar la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado de Sinaloa (Jucopo). El Profe Bocho es uno de los hombres más cercanos al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, con quien coincidió desde sus andares por los rumbos del Évora, es un hombre definido en la izquierda con trayectoria enraizada en el PRD, en donde logró ser candidato a la presidencia municipal de Salvador Alvarado en el 2017, desde entonces su destierro en esta zona pusieron en duda si le podía ganar al popular Chenel, pero su trayectoria en la UAS como maestro y director de la prepa Guamúchil lo llevó a destapar luego la aceptación de la gente. Hoy se perfila entre los favoritos a encabezar la Jucopo en la LXIV legislatura sinaloense, que entrará en funciones el primero de noviembre.

