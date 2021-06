Omisiones. José Carlos Álvarez Ortega entregó su informe de labores correspondiente al 2020 al Congreso local para su análisis. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos humanos expuso que, de las casi 3 mil quejas recibidas en 2020, cerca de dos mil 500 se resolvieron de manera oportuna y de manera satisfactoria para las partes quejosas. Si bien los números de Álvarez Ortega se miran muy alegres, hay otra realidad tras el desempeño de este funcionario, algunos grupos de búsqueda y muchas víctimas del delito no se sienten apoyadas por esta Comisión. La CEDH le ha quedado a deber a los niños del Hospital Pediátrico, ya que ni siquiera se ha pronunciado de forma fuerte por la falta de medicamentos, tampoco ha abogado de forma enérgica en el caso de los desplazados de la sindicatura de Tepuche, ni se ha pronunciado contra el Gobierno estatal porque no entrega presupuestos y deja en el desamparo a las víctimas del delito, tampoco se le ha visto activo en el caso de las viudas de los policías, ni en los casos en donde los niños no cuentan con internet para poder seguir con sus estudios. Así se pueden enumerar una gran cantidad de casos en donde se necesitaba que estuviera la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero no fue así. Además de señalar que ha sido otro de los titulares de organismos autónomos que desde la pandemia prácticamente desaparecieron de la actividad pública.

Los nombres. En forma prematura, con interés o sin él, algunos ahomenses ya se están replegando con algunos personajes que pueden ser piezas clave en el próximo Gobierno de Rubén Rocha Moya. Sorpresivamente, uno de ellos es Florentino Castro López, de quien se habla que podría dejar de ser comisionado de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación para venirse como ¡secretario general de Gobierno! Aunque algunos ven esa posibilidad como descabellada, otros reconocen que Castro López, exsecretario de Educación Pública y Cultura, tiene lazos fuertes con Rocha Moya y su habilidad para colarse en las estructuras de poder. No por nada sobrevivió del sistema priista al morenista. Así, ya no solo el nombre de Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente estatal del PAS, suena para esa posición. Y eso se da en el contexto de la permanencia de Rocha Moya en la Ciudad de México.

Y serán tres años más. En medio de la incertidumbre pública por el repunte de los casos activos de covid-19 (100 en el puerto) que siguen cobrando vidas (994 desde que inició la pandemia), el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres responsabilizó a los trabajadores médicos por los decesos provocados por el virus de la covid-19. La polémica declaración fue hecha en una improvisada entrevista que dio el municipio para justificar la decisión de no cancelar ninguno de los eventos masivos autorizados ya por el Ayuntamiento. Las declaraciones levantaron ámpula entre los mazatlecos y el delegado del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Guillermo Delgado, le reviró una crítica por la falta de sentido común del munícipe. Lamentó que Benítez Torres acuse a los trabajadores de la salud, quienes exponen todos los días su vida, cuando fue el munícipe quien celebró con un masivo concierto su triunfo en las urnas el reelegirse.

Cancela agenda. La alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, tuvo que suspender los eventos que tenía agendados para atender el martes pasado y ayer debido a que, luego de ponerse la vacuna de refuerzo contra la covid-19 el lunes anterior, durante la noche presentó algunos efectos secundarios que le impidieron laborar. Temperatura, así como dolor de cabeza y de garganta fueron los síntomas que presentó tras aplicarse el biológico, por lo que el médico le recomendó que guardara reposo por unos días, aunque todo indica que hoy ya estaría de vuelta para retomar sus actividades, ya que ayer se sentía mucho mejor, por lo que se da por un hecho que ese episodio ya lo habría dejado atrás.

Teléfono descompuesto. Al parecer no se pusieron de acuerdo en el cabildo de Angostura para una reunión programada la semana pasada, situación que fue ventilada por la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez en la sesión de cabildo celebrada ayer, pues señaló que a dicha reunión solamente acudieron los ediles José Luis Beltrán Astorga y Helen Angulo Castro. La situación también fue abordada por el regidor Beltrán Astorga, quien expresó que no se trata de exhibir a nadie, pero entiende la preocupación de la alcaldesa al estar a poco más de cuatro meses de concluir la Administración, por lo que en la reunión a la que se referían al parecer hubo una confusión, pues algunos dijeron que se había convocado y luego que no, lo que se vio como si de jugar al teléfono descompuesto se tratara.

