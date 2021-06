Espaldarazo. Buenas noticias hay para Sinaloa, de acuerdo al gobernador electo Rubén Rocha Moya, ya que en una reunión sostenida con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le garantizó la culminación de las presas Picachos y Santa María, así como terminar la carretera Badiraguato-Chihuahua. Obras que son muy anheladas y esperadas. Estos proyectos generarán desarrollo, empleos y oportunidades para muchas familias, y darán un mejor rostro al estado. También se augura que vienen apoyos para los agricultores y pescadores, sectores que han sido muy golpeados. Con la excelente relación que existe entre López Obrador y Rocha Moya, se espera que abunden las buenas noticias para Sinaloa en los próximos años.

Concesión. Diga lo que se diga, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dio luz verde a Gabriel Vargas Landeros como nuevo delegado de Vialidad y Transporte en la zona norte de Sinaloa. El hermano del alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, entró por Javier López Jackson, que todavía no calentaba la silla. Tenía solo cuatro meses en ese puesto. Gabriel fue regidor en el Gobierno del exalcalde Álvaro Ruelas Echave. Tras conocerse el nombramiento, muchos dicen que es una decisión estratégica del gobernador que empezó a cederles los espacios a los que vienen. En este caso a Gerardo. No es la misma este nombramiento en este momento que cuando llegue Rubén Rocha Moya a la gubernatura. Con esto, algunos observan que Ordaz Coppel juega con el scort: contribuye para que la transición sea tersa y sentando las bases para que los de la 4T lleguen con el menos ruido posible.

Que siempre no. El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo “Químico” Benítez Torres, se tuvo que retractar ante los medios y pidió disculpas a los trabajadores del sector de la salud por sus declaraciones recientes sobre el repunte de los casos activos de covid-19 que se vive en el municipio porteño. El munícipe asegura que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y en realidad no responsabilizó a los médicos por el aumento de muertes (que ayer estaban en el umbral de las mil) en medio de la pandemia. Asegura que reconoce y valora el esfuerzo que hace el sector médico por detener la pandemia y salvar la vida de los sinaloenses.

Firma compromiso. La diputada local electa por el Distrito 08, Felícitas Pompa Robles, estuvo ayer en la Ciudad de México para firmar su carta-compromiso con la Cuarta Transformación, en la que dejó en claro que habrá de regir su labor legislativa apegada a los principio éticos que enarbola Morena, como son el no robar, no mentir y no traicionar. Y es que los morenistas se quedaron con muy malas experiencias con algunos legisladores locales que, gracias a la marca, ganaron en el 2018, pero nomás llegaron al Congreso y se hicieron “vivos”, así que ya veremos si quienes esta vez se sacaron el premio mayor, no quieren repetir el truco, como es el caso de la señalada Felícitas Pompa Robles y la pasista, Alba Virgen Montes Álvarez.

¿Y las iniciativas? A poco más de tres meses de concluir el periodo de la LXIII Legislatura en el Congreso del Estado de Sinaloa, en la región del Évora las diputadas Guadalupe Iribe Gascón, del distrito 10, que comprende Mocorito, Badiraguato y Navolato;así como Gloria Himelda Félix Niebla, diputada por representación proporcional, no han sobresalido precisamente por presentar iniciativas propias, pues entre las que han trabajado se encuentran 130 como parte del grupo parlamentario del PRI, 11 en conjunto de Félix Niebla y 7 en conjunto de Iribe Gascón; mientras que el diputado independiente del distrito 09, José Manuel “Chenel” Valenzuela, tiene en su haber 22 iniciativas individuales y una en conjunto.

