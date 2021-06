Tercer Piso

¡Cuidado! 667 casos activos de covid-19 hay en el estado de Sinaloa, por lo que se debe andar con mucho cuidado y no relajar las medidas de prevención. En la capital del estado hay 172 casos activos y 204 sospechosos; sin embargo, son muchas las personas que no hacen uso del cubrebocas y han relajado las medidas de prevención al acudir a muchos lugares. La sana distancia no existe en las clínicas del IMSS, en los cajeros de la Comisión de la CFE y en una gran cantidad de sitios. Las campañas de concientización por parte de los Gobiernos municipales y estatales están muy relajadas. Si bien hay muchas personas molestas por las grandes aglomeraciones que se hicieron en las campañas, ya hay que dejar de lado eso y cuidarse, no porque una autoridad lo pida, sino por el bienestar propio y de las propias familias. No hay que esperar que enferme o muera un amigo o ser querido de este virus para reflexionar.

Perfil. En forma prematura, dicen que el tema del presidente municipal sustituto de Guillermo “Billy” Chapman ya lo están tratando algunos diputados locales morenistas. Aunque la decisión se dará a fines de agosto, ya que Chapman renunciará para rendir protesta como diputado federal “pluri” el 1 de septiembre, algunos legisladores ya se formaron el criterio del perfil que debe de cumplir el que terminará el trienio. En la víspera de dejar su curul unos, y otros reelegirse, como Cecilia Covarrubias, se habla de que van por un perfil responsable, conciliador y facilitador de la transición del poder. Por tanto, se habla de que algunos están ciertos de que no puede ser uno de los que proponga el alcalde Chapman, porque este ya dio color de que va a entorpecer ese proceso. En realidad, está bien esa postura de algunos diputados locales, pero no hay necesidad de que se quiebren la cabeza porque al final van a acatar la línea del gobernador electo, Rubén Rocha Moya. Si es así, algunos señalan que la decisión va a recaer en una persona que establezca las condiciones de la llegada del alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros.

Alarmante crecimiento. El repunte de la pandemia de covid-19 en Mazatlán (hasta ayer había 164 casos activos después de que en mayo había bajado hasta poco más de 30) podría prolongar la veda de cruceros. Las navieras ya estudian la posibilidad de reactivar los recorridos por el Pacífico mexicano y ya se tenía la intencionalidad de al menos 43 arribos a partir de agosto. Sin embargo, la nueva situación epidemiológica podría provocar la ausencia de esta importante actividad turística que genera una derrama millonaria en cada uno de sus arribos que se dispersa entre los sectores restaurantero, transportista, guías de turistas y comerciantes, no solo de la zona urbana, sino también rural de Mazatlán, Concordia y Rosario.

En ascuas. Mientras que en algunas instituciones de salud en Guasave prácticamente ya descartaron que se pueda dar un rebrote de coronavirus como consecuencia de las elecciones pasadas, la realidad es que en los últimos días se han dado más contagios, pues solo el sábado fueron nueve, lo que hace pensar que tal vez no se esté tan exento de que esa pesadilla se pudiera repetir. Habrá que ver cómo se reacciona en caso de que llegara a pasar, pues de momento solo el Hospital General atiende a pacientes con covid, pues la clínica del IMSS ya dejó de hacerlo hace semanas, a pesar de que ahí se tiene a la mayor parte de la derechohabiencia en la región; así que ojalá no ocurra aquí lo que se está viendo en lugares como Culiacán, porque podría volverse un caos la atención a dichos enfermos.

Por lo pronto, hay que estudiar. Hasta la fecha, el diputado local electo por el distrito 09, Ambrosio Chávez Chávez, no tiene en mente cuáles serán las primeras acciones a trabajar cuando llegue al Congreso del Estado, pues dijo que primero debe tomar posesión y ya después a lo que viene, cuando se supone que ya debería contar con las primeras iniciativas que desea presentar en bien de la ciudadanía o tener noción de las propuestas que llevará al iniciar trabajos, pero tal parece que primero se está preparando y estudiando el conjunto de reglas y formas de operación. Falta esperar que tome posesión de su cargo en el mes de octubre para que empiece a elaborar propuestas y presentarlas ante el Congreso y ver qué tan viables pueden llegar a ser, pues no hay que olvidar que durante su campaña habló de prioridades en diversos temas, como turismo y salud, por mencionar algunos.

