Se acomodan. A medida que va andando la carreta de Rubén Rocha Moya por ese camino cuya meta es el 1 de noviembre, fecha en que asuma la gubernatura del estado —cual refrán de arrieros, las “calabazas” se van acomodando. Y, en ese trajinar, a poco más de 20 días de distancia, ya empiezan a sonar nombres de posibles funcionarios que lo acompañarán. Por lo pronto, el propio Rocha Moya, que llega a dicho cargo de elección popular por la candidatura en común Morena-PAS, ya confirmó que será Alejandro Higuera Osuna su secretario particular. Y, para el Congreso del Estado hay varios “apuntados” (según el diputado Pedro Villegas Lobo) que quieren coordinar al grupo parlamentario de Morena para la próxima legislatura: Feliciano Castro Meléndrez, Cecilia Covarrubias González y María Victoria Sánchez Peña.

Por más poder. Dicen que la diputada local de Ahome, Cecilia Covarrubias González, ya se anda moviendo para obtener la coordinación de la bancada morenista en el Congreso del Estado en los próximos tres años. Es decir, su apetito de poder lo trae muy activo. Covarrubias es de las que se reeligieron por el efecto Morena-López Obrador, lo que la movió para aspirar a más poder en el Congreso del Estado. Nada más que parece ser que el ambiente no le favorece ni entre los diputados locales electos, ni entre la sociedad, que ya sabe cómo se las gastó en este periodo que está por terminar. De hecho, los actuales diputados locales dejaron mucho que desear. Por eso, muchos ubican a Feliciano Valle como el que se perfila para esa posición. Va a ser nuevo y, aparte, es de los más cercanos al gobernador electo Rubén Rocha Moya.

Por fin. Para contrarrestar el repunte de la pandemia en Mazatlán, que mantiene al puerto en semáforo rojo con 164 casos activos, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció la reestructuración del operativo redes, luego de una oleada de críticas ciudadanas por los desórdenes que se vieron en el puerto durante el fin de semana. Y es que la afluencia de turismo hizo que en el malecón se notaran aglomeraciones, playas sin sana distancia y hasta personas bailando en las avenidas sin ningún tipo de restricción. El munícipe no descarta la posibilidad de cambios en la estructura de las dependencias encargadas de los operativos preventivos. Y es que en materia de turismo y salud, Mazatlán tiene mucho que perder. Este repunte podría provocar que se postergue el arribo de 43 cruceros que ya se habían programado a partir de agosto.

Contratos vigentes. Tal parece que con el buen precio que tiene el maíz actualmente en el mercado internacional, hay algunos productores que se están queriendo pasar de vivos y vender sus cosechas por la libre, sin importarles que ya habían acordado previamente un contrato con Segalmex y la banca. El llamado que hacen líderes agrícolas al gremio es para que no equivoquen y se dejen llevar por los buenos tiempos que se viven actualmente, pues no saben qué precio tendrá el maíz el próximo año, y si incumplen con ese convenio podrían perder los apoyos que les otorga el Gobierno federal, así que les piden a los maiceros que actúen con honestidad y no arriesguen todo solo por un buen ciclo.

El regreso. En la sesión ordinaria de Cabildo en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado celebrada ayer, Luz Zita Vizcarra, regidora por el PRD, hizo entrega al secretario del Ayuntamiento, Roberto García Michel, de un documento que el edil con licencia por el PAS, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, envió con la finalidad de solicitar su reincorporación al cuerpo de regidores. Ante esto se espera ver pronto al polémico edil sentado en la silla debatiendo los problemas que aquejan a la ciudadanía, esto luego de permanecer ausente de la vida pública, tanto físicamente como a través de sus redes sociales, donde diariamente se veía haciendo o comentando algo. Cabe recordar que su ausencia se notó desde unos días antes de la jornada electoral y a todos sorprendió el hecho de que haya sido el único que no regresó al Cabildo cuando los demás regidores lo hicieron una vez pasado el 6 de junio.

