Lamentos. A las peticiones de recursos económicos de algunos sectores de la sociedad hacia el Gobierno del Estado, como las viudas de policías y, en su momento, maestros, ahora se suman los 11 partidos políticos en Sinaloa, algunos de los cuales perdieron su registro después de las elecciones del pasado 6 de junio (por las escasas votaciones). Es decir, PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, PES, PAS, RSP, PVEM, PT y Fuerza por México ya empezaron a quejarse por la falta de recursos económicos. Que no tienen ni para pagar la renta, mucho menos para el pago a sus trabajadores, lamentan algunos de sus representantes. Esta insolvencia se la atribuyen a la falta de pago de las ministraciones que la Administración de Quirino Ordaz Coppel debe aportar al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que, a su vez, antes de cada día 16, debe canalizar a los partidos.

Serenos, morenos. La frase viene a cuento porque dicen que muchos dejarán de morderse las uñas un tiempito ahora que el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, hizo su primer nombramiento al designar a Alejandro Higuera como su secretario particular. Como ya los analistas de cafés empiezan a futurear con los cargos del gabinete, dicen que cuando menos con esto calma los ánimos y evita golpeteo anticipado a sus verdaderas cartas para encabezar las principales posiciones. En la UAS ya se están frotando muchos las manos desde el 6 de junio. A ver qué le toca ahora a Lucio Antonio Tarín, uno de los pocos morenistas de origen que siempre que lo han hecho a un lado lo acepta sin chistar. Por lo pronto, los que saben dicen que Higuera se las sabe de todas todas. Así que empezó a organizar la agenda de todo lo que será el proceso de transición y entrega-recepción del Gobierno de Quirino Ordaz.

Pues siempre sí. No importa cuántas veces el exalcalde de Mazatlán Alejandro Higuera Osuna haya declarado que no servía como coordinador de campaña a Rubén Rocha Moya para buscar un cargo. Al fin de cuentas, esta semana se convirtió en el primero en ser designado como funcionario del próximo gabinete de Gobierno estatal. El expanista es el secretario particular del gobernador electo de Sinaloa y, por ende, una de las personas más cercanas, de confianza y, seguramente, cercano asesor del gobernador electo. Con esta movida estratégica, el antes llamado “Diablo Azul” recupera —ahora bajo el ala protectora de Morena— mucha de la influencia política que había perdido en la última década.

Hace compromiso. Luego de la torrencial lluvia que azotó la ciudad de Guasave, la cual terminó por exhibir las deficiencias en la construcción del Hospital General, ya que el agua entró por el techo y llenó de agua y lodo el área de Urgencias y otros puntos del nosocomio, lo que vino a trastocar la atención en dicha institución. Ayer, que anduvo el gobernador del estado de gira por esta ciudad, se le cuestionó al respecto, y aunque aseguró que no estaba enterado del tema, él estaba dispuesto a gestionar los recursos para apoyar a dicho nosocomio, aunque la realidad es que los mismos empleados del Hospital General aseguran que este problema no es nuevo, sino que tiene varios años, así que todo indica que las autoridades de dicho nosocomio no se habían preocupado por solucionar esa falla, o por lo menos parece que ante el Gobierno estatal no habían planteado nada.

Que no quepa la duda. El presidente municipal de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, no ha claudicado en su meta de lograr completar el recurso para culminar la tan anhelada obra del puente del Arroyo Seco, que durante muchas Administraciones ha quedado solamente en una promesa. Pero Memo se quiere ir con una imagen positiva, ya que dio a conocer en sus redes sociales la reunión que sostuvo con el secretario de Obras Públicas del estado de Sinaloa, Osbaldo López Angulo, a inicios de esta semana en sus oficinas de Palacio de Gobierno. No hay que olvidar que, a pesar de no pertenecer al mismo partido político, el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha brindado su total apoyo a la Administración municipal de Mocorito, por lo que lo consideran un gran aliado en su desarrollo. Con la visita del alcalde Galindo Castro, tal parece que envía un mensaje a sus representados de que no quede duda de que está trabajando para concluir de la mejor manera, pues prometió que ese puente estaría listo en su Administración, y faltan escasos cuatro meses para que concluya.

