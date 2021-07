Acuerdo. Que el Gobierno y el Congreso del Estado ya acordaron eliminar el tema de la retroactividad del decreto que reforma la Ley de Seguridad Pública para que se pueda homologar, ahora sí, el pago de pensión a las viudas de policías caídos en cumplimiento de su deber. Fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado José Rosario Romero, quien dio a conocer lo anterior y explicó que fue precisamente por haber consensuado con las viudas, quienes estuvieron de acuerdo. Ahora, que se descarta el impacto a las finanzas públicas de unos 150 millones de pesos sin esta retroactividad, se espera que el dictamen sea aprobado.

Recargado. Dicen que el exgobernador Mario López Valdez es otro a partir del 6 de junio. Y no es para menos, su gente, aunque ahora con la bandera de Morena, está de regreso en la vida pública. Gerardo Vargas Landeros, quien fuera su secretario de Gobierno, será el próximo presidente municipal de Ahome y varios de los nuevos elegidos algo le deben en el terreno político. Los que lo vieron en el restaurante de Jorge Golarte, exfuncionario municipal, donde se reunió con periodistas de Los Mochis, dicen que hace varios años no departía así. Ha hecho dos recomendaciones: apoyo para el diputado local electo de Morena César Guerrero, incluso aún cuando le ganó la diputación por el tercer distrito a su ahijado Bernardino Antelo, y para Gildardo Leyva, alcalde electo de El Fuerte. Una cosa más: la jueza Sara Bruna aceptó el acuerdo con Gobierno del Estado, con lo cual se cerrará el caso y el proceso penal que se le seguía a unos de sus funcionarios cuando estuvieron al frente de los destinos de Sinaloa. ¡Qué más pedir!

En ascenso. Durante la última semana, la incidencia de covid-19 en Mazatlán aumentó casi un 150 por ciento al pasar de los 100 casos a 248 casos activos. Simultáneamente, el Hospital General empezó su reconversión como edificio dedicado a la atención de los casos covid-19, con la adecuación de todo un piso para la recepción de pacientes infectados, mientras las autoridades de salud urgen a los ciudadanos a reforzar las medidas preventivas ante la escalada de infecciones. La polémica reside en el contraste, pues mientras esto sucedía, los gobernadores de Sinaloa y Durango, Quirino Ordaz Coppel y José de Jesús Rosas Aispuro, respectivamente, coincidieron en un evento del Ejército donde dieron una entrevista y ante los medios llamaron a los ciudadanos de ambas entidades a continuar con sus planes de viajes para los fines de semana y el periodo vacacional de verano que ya está en puerta.

Acuerda con la 4T. El alcalde electo de Guasave, Martín Ahumada Quintero, firmó ayer en la Ciudad de México, junto al resto de los presidentes municipales morenistas que ganaron en la elección del pasado 6 de junio, la carta compromiso con la Cuarta Transformación en la que se detallan una serie de valores éticos con los que él dice comulgar. Junto al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, el doctor Ahumada aceptó los principios de no robar, no mentir y no traicionar, lo cual asegura que no será problema para él, pues ese ha sido su comportamiento de toda la vida, y a las pruebas se remite. A pesar de haber sido un candidato externo que no fue bien visto por los morenistas puros en Guasave, sobre todo porque fue la actual alcaldesa, Aurelia Leal, quien impulsó su candidatura, ahora el doctor Ahumada está a unos meses de empezar su Gobierno y tendrá que ser con hechos como confirme que su elección fue acertada.

Después de tantos años. Increíble, pero cierto, pasaron 29 años para que uno de los ejidos del municipio de Salvador Alvarado recibiera atención en uno de los espacios más importantes para el desarrollo humano. Se trata de la biblioteca de El Salitre, que fue remodelada y equipada por parte del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que fue beneficiada con un programa estatal de rehabilitación de bibliotecas. Sacando cuentas, tuvieron que pasar cerca de nueve Administraciones del Gobierno municipal para que las autoridades dignificaran los espacios de lectura y de aprendizaje. A decir de la alcaldesa sustituta, Pier Angely Camacho de Ortiz, dependerá ahora en mayor medida de la comunidad en cuidar y conservar en buen estado la biblioteca, porque, a final de cuentas, es de los habitantes, no del Gobierno. Sin duda, una gran obra de impacto a la comunidad, por lo que dichas gestiones deben ser parte de un trabajo constante en el impulso a la cultura y la educación de los habitantes alvaradenses.

