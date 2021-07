Ya se hizo. Tuvieron que pasar 20 años desde que las viudas de policías caídos en cumplimiento de su deber iniciaran con una batalla legal y mediática, buscando que las pensiones que les dejaron sus esposos fueran homologadas a un salario en activo. La lucha de los últimos días, a la que se sumaron agentes pensionados, reflejó la desesperación de estas madres de familia, que no cejaron en el intento, aun contra aquel veto del gobernador que caló en el ánimo popular y, por sobre el argumento de los alcaldes, sobre todo el de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de que las arcas municipales se verán afectadas con esta nueva disposición al aprobarse, ayer, el decreto 645 de la Ley de Seguridad Pública. Incluso, esta aprobación, en la cual participaron las y los diputados, los del PAN, en voz del coordinador, Jorge Iván Villalobos, la calificaron como un logro al haber superado el veto del gobernador.

La relación. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador destapó a Esteban Moctezuma Barragán como uno de los que tienen posibilidades de sucederlo, algunos ahomenses ubicaron al director del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, como uno de sus cercanos. Y es que este es uno de los pocos sinaloenses y ahomenses que se consideran amigos del embajador de México en Estados Unidos. Es más, con la sola referencia de que Moctezuma Barragán es presidenciable, a Angulo Castro parece ser que le subieron los bonos porque lo toman de referencia en Sinaloa y Ahome para la sucesión adelantada del 2024. Dicen que ya algunos esperan que llegue de Coahuila, donde participa en la segunda reunión de directores generales del Conalep del país, para entrevistarse con él. A la cargada, pues.

Deporte favorito. Fustigar a los medios se ha convertido en la salida fácil del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ante cualquier cuestionamiento o polémica, y parece que eso no va a cambiar en los que resta de esta y su siguiente Administración municipal. Más recientemente criticó a los medios de comunicación que informan sobre el repunte de la pandemia de covid-19 en Mazatlán, que esta semana alcanzó su récord histórico de casi 300 casos activos. El munícipe se refirió a la cobertura que EL DEBATE ha hecho sobre el brote de contagios en las oficinas del Instituto Municipal del Deporte en Mazatlán (Imdem), donde ya se dio la muerte de un funcionario y otro más de primer nivel convalece. Este diario informó sobre la casi paralización de las actividades administrativas (los funcionarios no están disponibles) y el ingreso de niños y jóvenes que aún se permite a las áreas deportivas, pese a la emergencia. El Ayuntamiento calificó como fake news esta información, pero se constató la misma situación un día después. En tanto, en los medios locales se hizo eco de la acusación de Benítez Torres hacia “esos medios que no son más que las herramientas de los Gobiernos que se fueron”.

Levanta la mano. Luego de que Morena Agropecuaria alzara la mano para proponer a Benjamín Valenzuela Segura para que sea el próximo secretario de Agricultura en el estado, ahora también andan con todo los del organismo Campesinos Unidos de Sinaloa, quienes aseguran que Ramón Gallegos Araiza es la mejor opción para ocupar dicho cargo, pues, según ellos, este personaje sabe converger con personas de diversas ideologías políticas, además de una buena relación con productores. Lo cierto es que las dos propuestas descritas son de líderes que representan al sector social, ya que no quieren que una vez emane del sector privado el próximo mandamás de la Secretaría de Agricultura, pues no se sienten representados. Habrá que ver la decisión que toma el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, al respecto, pero lo cierto es que el sector campesino anda con todo para que sea uno de ellos quien tenga la oportunidad de dirigir los destinos de ese organismo en esta actividad tan relevante para la economía del estado.

Contra todo. Quien no desaprovechó ningún momento para externar sus necesidades e inconformidades en la reunión de ayer con el secretario de Pesca y Acuacultura en el estado, Carlos Noé Contreras Mendoza, fue el director de Pesca y Agricultura en el Ayuntamiento de Angostura, Rudecindo Omar Obeso López, pues ni tardo ni perezoso abordó un tema que los aqueja constantemente, que es la mala práctica de la pesca furtiva, pues no terminaban de dar los funcionarios sus declaratorias sobre en qué podrían trabajar, así como la realización de comités, cuando rápidamente señaló que saliendo de la reunión los integrarían; y no es para menos, pues el sector pesquero ya está desesperado de que siempre la lleven de perder por la gente que no tiene consciencia y solo piensen en su conveniencia. Es por ello que, al parecer, el funcionario municipal aprovechó la presencia de Contreras Mendoza y, antes de que se perdiera la oportunidad, sacó a relucir el tema.

