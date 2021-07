Preocupación. Son alarmantes los datos que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social tiene respecto de su ocupación hospitalaria en Sinaloa con motivo de la covid. La encargada de la delegación, Tania Clarissa Medina López, dijo que en Culiacán y Mazatlán hay un registro de hasta el 80 por ciento debido al repunte de casos de esta enfermedad que, según su valoración, se dio a partir de tres semanas atrás, con el añadido de que se trata, principalmente, de personas que no se han vacunado por alguna razón, cuyas edades son de 40 años en adelante. Hay visos de que esta tercera ola de contagios, que ya el Gobierno federal reconoció, viene “con todo”, por lo que significa la variante delta del virus. Y mientras el gobernador dijo que la economía no se detendrá, en Navolato, el alcalde ya anunció que cerrará negocios no esenciales y el aforo a los que permanecerán operando será de un 50 por ciento.

Sumisión completa. Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa ya no se van a quebrar la cabeza en el caso Ahome. Y es que siguiendo lo que muchos calificaron como entreguismo al alcalde electo Gerardo Vargas Landeros, el excandidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno retiró la impugnación que realizó de las elecciones. Cuando ofreció una conferencia de prensa conjunta con Vargas Landeros, Osuna Moreno dijo que, si era necesario retirar la impugnación, lo haría. Dicen que le habló al asesor jurídico del PRI Ramón Valenzuela, a quien le pidió el desistimiento ante el Tribunal Electoral. De hecho, antes de que interpusiera ese recurso, ya algunos habían advertido que no iba a proceder la petición de anular las elecciones, pero lo hizo envalentonado y despotricando. Y los ahomenses ya saben en lo que acabó. De pena ajena. Algunos señalan que su argumento de que es por la unidad y el bien de Ahome solo es para engañabobos.

Cuidando el negocio. Ayer, en Mazatlán, se reunieron los secretario de Turismo de Sinaloa y Durango, Óscar Pérez y Eleazar Gamboa, respectivamente. Palabras más, palabras menos, anunciaron que el flujo de turistas entre ambos estados no se detiene por la emergencia sanitaria que se vive por el aumento de los casos activos de covid-19. Durante una rueda de prensa que se realizó en el Ayuntamiento de Mazatlán, ambos funcionarios se pronunciaron por la continuación de la actividad turística, pero de manera segura. Abundan en la recuperación económica y los beneficios que genera el flujo de viajantes a ambas entidades, pero lo que no aclararon es qué medidas van a aplicar las Secretarías para garantizar la seguridad de los turistas en medio del mayor repunte de casos activos (348 en Mazatlán hasta ayer miércoles) registrado desde que inició la pandemia. En contraste, otros municipios vecinos con menor incidencia, como Escuinapa y Rosario, han restringido la afluencia a lugares públicos, entre ellos los paseos, las plazuelas públicas y los campos deportivos.

Obra descongelada. El diputado federal guasavense Casimiro Zamora Valdez aseguró que la construcción de la clínica del Issste en esa ciudad se reanudará en breve, pero vivirá una transición de clínica a hospital, asegurando que el retraso en los trabajos de la citada institución de salud fue por culpa de la empresa constructora con la cual se tenía el contrato, ya que no cumplió con los acuerdos estipulados. Aseguró que para finales del año próximo ya deberá estar en operaciones esta obra que tanto demandan los guasavenses, pues los derechohabientes del Issste en Guasave, por cualquier cosa, son enviados a Culiacán o Los Mochis para ser atendidos, ya que aquí está muy limitado el servicio. Confió en que nadie parará ya esta obra, la cual se inició a finales del Gobierno de Enrique Peña Nieto, precisamente cuando el guasavense Florentino Castro fungía como el titular del Issste a nivel federal.

Se va y lleva compañía. Vaya sorpresita la que se llevaron ayer al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Salvador Alvarado debido a la renuncia de su cargo y militancia desde hace años de Wilber Adayr Aguilar Lugo, quien fungía como presidente de la Fundación Colosio, además de formar parte de manera activa en la mayoría de las acciones del partido y haber ocupado recientemente cargos públicos en las Administraciones emanadas del tricolor, la última de ellas como regidor suplente del edil Marco Antonio López González durante las campañas electorales. La renuncia llega un mes después de la derrota en las urnas del PRI, pero Wilber Aguilar asegura que ese no es el motivo por el que se marcha, sino que busca cerrar ciclos e iniciar nuevos proyectos. Pero la sorpresa no paró ahí, pues quien le siguió los pasos fue Ernesto Pellegrini, quien también tenía algunos años en el partido y que se va, asegura, pues no tiene caso continuar sin la presencia de quien lo motivó a entrar a las filas, en este caso Aguilar Lugo. Ahora falta esperar si esto afectará al tricolor en Salvador Alvarado o simplemente fue una renuncia como muchas otras que se han dado.

