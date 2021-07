¿Boicot? Los diputados del PRI y PAN se le fueron con todo a Francisca Abelló Jordá, legisladora de Morena, cuando esta leyó un posicionamiento sobre la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador “para enjuiciar a los actores políticos del pasado” (léase expresidentes de la República). Mientras que Gloria Himelda Félix Niebla, del tricolor, opinó que tal mecanismo no era necesario; Jorge Villalobos Seáñez, del blanquiazul, sugirió que lo que costará la misma, 500 millones de pesos, mejor se destine a medicamentos contra el cáncer infantil. A la morenista no le quedó de otra opción que acusar un boicot contra dicha consulta.

Evaluación. No sin antes chifletear a sus detractores, el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, reconoció lo que le echan en cara: que tuvieron menos votos en la pasada elección del 6 de junio que en anteriores comicios. Sin embargo, lo justifica con que fue el pago de factura por ir en candidatura común con un partido fuerte a nivel nacional, que es Morena. Como se le vio ayer en la conferencia de prensa que ofreció en Los Mochis, lo de haber tenido menos votos parece no preocuparle porque lograron mayores posiciones en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos que cuando han tenido más votos. Pero esto ya es historia. Lo que no se sabe es si en la próxima elección van a correr con la misma suerte de ir con Morena. Por lo pronto, dicen que en la evaluación que trae Cuen Ojeda de Ahome, ya sacó en claro que los que le ofrecieron miles de votos le quedaron mal. Fue más alharaca que otra cosa.

Lamentable mancha. Mazatlán figura entre los municipios con más fosas clandestinas en el país. Un reportaje de Reforma, donde menciona la cifra de 21 mil desaparecidos en México durante el sexenio actual, coloca a Mazatlán entre los municipios con más casos registrados de fosas clandestinas, con 48. Es la única ciudad del estado que aparece en la nada honrosa lista. Otros puertos turísticos, como Acapulco (77 fosas), Manzanillo (39) y Puerto Peñasco (35) también son enlistados. A nivel estado se registran mil 141 desaparecidos en lo que va del sexenio obradorista.

Figura neutral. Luego de que dirigentes agrícolas que representan al sector social han andado haciendo pronunciamientos públicos para ver si el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, los toma en cuenta como aspirantes para convertirse en el próximo secretario de Agricultura en el estado, se dice por ahí que el exrector de la UAS podría tener un as bajo la manga, uno con el que se sienta representado tanto el sector campesino como los agricultores. Y es que tanto Benjamín Valenzuela Segura, de Morena Agropecuaria, como Ramón Gallegos Araiza, de Campesinos Unidos de Sinaloa, andan encampañados buscando espaldarazos por todos lados para ver si llaman la atención de Rocha Moya, y son muy válidas sus pretensiones, pero todo parece indicar que ni el sector social ni el privado serían los grandes ganadores con la designación de ese cargo, sino más bien irían por una figura neutral que apoye a ambos sin hacer distingos.

Sacarse la espina. Tras la derrota del Partido Revolucionario Institucional en las pasadas elecciones del estado de Sinaloa, la dirigencia estatal se encuentra realizando visitas en los municipios del estado con las estructuras partidistas para la renovación a fondo del partido con miras a las elecciones del 2024, y es que a decir del secretario estatal del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, van a sacarse la espinita y recuperar los espacios perdidos en los sectores populares y zonas rurales. El secretario estatal reconoce que la derrota no solo evidenció que el partido nunca ha sabido ser oposición, sino que se notaron las deficiencias del trabajo político y la falta de mayor incorporación de liderazgos, cuadros y organizaciones de base. Pero será un arduo trabajo para recuperar la confianza al interior del partido y luchar con la desbandada que podría continuar ante los casos de renuncias que se han presentado en algunos municipios.

