Tercer Piso

Sin atención. Pese a que es un caso muy sensible y grave, el fiscal general del Estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, no atendió a los familiares de los cuatro menores de edad desaparecidos desde el pasado 14 de junio en Culiacán. A los activistas y familiares que el pasado 8 de julio realizaron una marcha, el fiscal se comprometió primero atenderlos a las 12:00 horas del pasado sábado, luego les movió el horario a las 19:00 horas y al final no los recibió. Este día, los familiares realizarán otra marcha ante la insensibilidad y la poca disposición de las autoridades de la Fiscalía por resolver este caso.

Diversificación. Aunque las lluvias ya han dejado un poco de agua en las presas del estado, el problema de la sequía se mantiene latente, es por ello que líderes agrícolas opinan que el próximo ciclo se debe de diversificar el mosaico de cultivos, pues a eso los obliga el déficit del vital líquido. Aunado a que se tiene que planear bien el establecer un programa de siembras en el que se priorice el reparto equitativo del agua, también se tiene que procurar que las superficies de cultivos, como frijol, garbanzo y trigo, estén realmente limitadas, pues, de lo contrario, terminarían por provocar el desplome de los precios en el mercado.

Catarsis. Dos días después de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa le ‘dio palo’ a la impugnación que interpuso de las elecciones para gobernador el excandidato priista a esa posición, Mario Zamora Gastélum se reunió con el excandidato presidencial José Antonio Meade. El encuentro fue terciado por Wendy Ibarra, esposa de Zamora Gastélum, quienes subieron la fotografía del recuerdo a las redes sociales. Se les ve contentos, signo de que asimilaron rápido la derrota o que aparentan no sufrir por el resultado que en campaña nunca se imaginaron habría. Algunos ahomenses consideran que Zamora Gastélum fue a ser su catarsis con Meade, que perdió la elección presidencial ante el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Tienen eso en común. Siempre se ha sabido la cercanía del mochitense con Meade.

¿Quién lo entiende? A pesar de la tercera oleada de contagios que cuadruplicó el índice de casos activos de covid-19 (406 hasta el sábado) en poco más de dos semanas, el Gobierno municipal de Mazatlán se niega a restringir las actividades recreativas. El munícipe morenista, Luis Guillermo Benítez Torres, argumenta que a estas alturas de la pandemia no se le tiene que explicar a los ciudadanos los riesgos de salud que constituye la enfermedad ni obligarlos a usar cubrebocas. Pero unos días después anunció que se canalizará al Tribunal de Barandilla a todo aquel que no acate las recomendaciones preventivas. No es nada raro, el polémico Químico Benítez ha demostrado a los mazatlecos que en el ejercicio del poder público como dice una cosa, dice otra. Lo cierto es que en medio de la peor emergencia epidemiológica registrada en Mazatlán, este puerto vive una fiesta turística con una ocupación hotelera que llega al 75 por ciento, según las cifras de las organizaciones hoteleras.

Consulta complicada. Falta menos de un mes para que se lleve a cabo la consulta popular del Gobierno federal para conocer la opinión ciudadana sobre llevar a juicio a expresidentes de la República, a lo cual la diputada local Gloria Himelda Félix Niebla señaló que considera este ejercicio algo complicado, ya que se requiere una participación ciudadana mínima de un 40 por ciento del padrón nominal registrado por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual será difícil alcanzar, según argumenta. Asimismo, expresaba que la respuesta de dicho ejercicio ya es conocida por todos, pues lo que el pueblo quiere es justicia, algo con lo que la diputada está totalmente de acuerdo, pero siempre y cuando vaya encausada correctamente, pero quedaría en el aire hasta dónde llegará ese pasado, mencionando a expresidentes como Porfirio Díaz, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, pues la pregunta es incierta, “para mí, pasado es 2020 también”, mencionaba Félix Niebla.

