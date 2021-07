No más. El tema de la falta de agua en Navolato sigue dando de qué hablar. Mientras el alcalde y el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de dicho municipio alegan una alta morosidad, lo que imposibilita saldar la deuda de nueve millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, a su vez, poder operar las bombas de extracción para suministrar del vital líquido a los pobladores, el diputado morenista Marco César Almaral Rodríguez acusó al presidente municipal Eliazar Gutiérrez Angulo de priorizar gastos superfluos en lugar de pagar a la Comisión. A su vez, el legislador, también de Morena, exhortó a los gobiernos federal y estatal a apoyar a Gutiérrez Angulo para conveniar con la CFE. Y tal parece que este llamado hizo eco en el Tercer Piso del Palacio de Gobierno, pues el gobernador Quirino Ordaz Coppel reveló que aportó 500 mil pesos para iniciar con las respectivas negociaciones. 500 mil pesos, no más, dijo.

Rebelión en ciernes. Con discreción se mueven algunos priistas en Ahome para construir un bloque con el fin de rescatar al Partido Revolucionario Institucional tras las claras señales de que sus líderes formales y de grupos se alinearon al alcalde electo Gerardo Vargas Landeros. Incluso, empezaron a hurgar en otros municipios para generar un movimiento reivindicatorio priista con alcance estatal. La rebelión priista tomará forma una vez que el gobernador Quirino Ordaz Coppel deje el poder. Por lo pronto, están preparando el terreno para luego tratar de desterrar al quirinismo del PRI para realmente ser opositor al nuevo gobierno morenista. Algunos observan que el PRI está muerto, pero hay quienes le van a ser la lucha de resucitarlo. Y eso pasa por quitarle la dirigencia a los que están con el argumento de los pésimos resultados del pasado 6 de junio y su entreguismo al morenismo.

De primera mano. El presidente municipal de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres salió este fin de semana a supervisar el operativo de inspección y vigilancia implementado para prevenir más contagios por covid-19, y no le gustó lo que vio. El munícipe admitió ayer ante los reporteros, que constató muchas anomalías que no le son reportadas por los inspectores. En ese sentido no descartó el cese de algunos trabajadores que, a su consideración, no están actuando en la medida de las circunstancias. Y es que el repunte de los contagios, que han reportado cerca de 400 casos activos en Mazatlán, ha coincidido con el arribo masivo de turistas que mantienen los hoteles con una ocupación del 75 por ciento.

Lucha incansable. El secretario del Ayuntamiento de Guasave, Gerardo Peñuelas Vargas, estuvo ayer en la celebración del Día del Abogado junto a integrantes del colegio Raúl Cervantes Ahumada, donde dejó en claro que ellos no han dejado de gestionar ante las autoridades estatales y hasta federales para que en el municipio ya no continúe el desmantelamiento de instituciones de justicia, el cual se inició cuando Mario López Valdez fungió como gobernador de Sinaloa. Asegura que el Centro de Justicia Penal es una prioridad para Guasave, y aunque dicha obra ya tiene asignado el recurso y hasta el terreno donde se pretende construirlo, pero hay algunas trabas en el Congreso local que no han permitido aplicar esos dineros, pero tienen la confianza de que de aquí al último día de octubre, que es cuando concluirá está administración, se logre aterrizar este proyecto tan demandado en la región.

¡A trabajar! Al parecer, el personal de confianza, entre los que se encuentran funcionarios de primero, segundo y tercer nivel del Ayuntamiento de Salvador Alvarado han entrado en una etapa de relajamiento, y no precisamente por la pandemia, sino por encontrarse prácticamente a nada de la recta final de la actual administración, lo cual es percibido por el regidor del PAS, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, quien los exhorta a trabajar de manera normal y no dormirse en sus laureles, pues esto se ha vuelto una mala costumbre al final de las administraciones municipales, cuando el personal solamente está a la espera de salir y no se enfoca en sus responsabilidades.

