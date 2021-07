Y se hizo la luz... y el agua. El gobernador Quirino Ordaz Coppel se erigió como el salvador de la población navolatense al gestionar, exitosamente, un convenio de pago entre el Ayuntamiento de Navolato y la Comisión Federal de Electricidad, con 500 mil pesos de por medio. Y aunque inicialmente dijo que la responsabilidad de acercarse a la paraestatal y conveniar era del alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo, el mandatario se adelantó e inició él el acercamiento, de tal suerte que a partir de ayer ya hay energía eléctrica en al menos un pozo extractor. Luego, Ordaz Coppel dijo que, además de esos 500 mil pesos, la comuna pondrá un millón y medio y, “de ser necesario, yo pongo dos millones y medio para que haya cuatro millones de pesos y no haya excusas”. Adelantó que este día se formalizará, por escrito, el convenio en mención para restablecer el servicio de energía eléctrica en toda la infraestructura operativa de la Japan.

La despedida. Un trago amargo pasó ayer el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en el acto oficial del Día del Policía. Y es que la agente preventiva Dignora Valdez se manifestó cuando él tomó la palabra. De entrada, pegó en el podio dos cartulinas con mensajes duros, los cuales quitó y destrozó uno de los funcionarios. Sin embargo, Dignora ya estaba preparada para ese escenario: sacó otras que las mostró a todos. “Gobierno de burla y simulación”, era uno de los mensajes. En una pausa de su discurso, la policía se atrevió a pedirle la palabra, a lo cual Chapman se la ofreció ya que terminara su intervención. Sin embargo, esto no ocurrió. Incluso, Chapman le dijo que la esperaba en breve en su oficina, a lo que Dignora no accedió bajo el argumento de que en casi tres años las mujeres policías no fueron atendidas. Y pues ya va de salida. Dignora se llevó el acto. Si a más de dos años fue arrestada por denunciar discriminación a las mujeres policías en un evento del Día de la Mujer, ahora ¿cómo le irá a ir?

Si como critica, atendiera el problema... Fustigar a los medios de comunicación por informar temas referentes a la pandemia de la covid-19 en Sinaloa se ha vuelto un recurso tan recurrente del alcalde de Mazatlán para evadir los cuestionamientos, que ya no sorprende a nadie. El polémico morenista Luis Guillermo Benítez Torres dijo ayer que los medios de comunicación parecen el peor enemigo de Mazatlán. Eso solo porque se le preguntó su opinión sobre el llamado que hizo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, para que los ciudadanos de esa entidad no viajen a Mazatlán ni a Cancún ya que 25 estudiantes fueron diagnosticados con el virus de la covid-19 al regresar de un viaje de estudios por esos destinos. El munícipe, en vez de abundar en una respuesta al gobernador, la tomó contra los reporteros por, supuestamente, sacar de contexto la información y darle un sentido amarillista.

Sistema de justicia. Es un hecho que muchos ciudadanos están muy decepcionados del nuevo sistema de justicia en México, y esto viene a colación luego de que en Guasave una empleada que fue víctima de atraco, y quien expuso su vida para impedir que el supuesto ladrón se llevara el dinero de la caja, lo cual logró, pero al final el hombre la despojó de su teléfono, pero para su fortuna el presunto atracador fue detenido por un grupo de civiles, y cuando quiso interponer una denuncia contra dicha persona, el agente del Ministerio Público le dijo que no procedía porque no había sido agredida. Es increíble que este nuevo sistema de justicia pareciera estar de lado de quienes cometen las fechorías, y ahora resulta que si el infractor no te hiere, no puedes demandarlo, y él puede salir solo pagando una fianza, con el riesgo que después vaya de nuevo en busca de su víctima para ahora sí agredirla. Solo en México.

La duda queda. El cuestionamiento se abre de nuevo sobre la calidad de la obra del colector pluvial de la avenida Ferrocarril en Guamúchil, y es que el día de ayer se abrió otro socavón por esta emblemática avenida, en el tramo de terracería ubicado entre el acceso a la colonia San Pedro y la calle 5 de Mayo y, aunque en unas horas fue reparado, es importante recordar que el año pasado se abrió un socavón a unos metros, lo que generó señalamientos de parte de los vecinos y los ciudadanos porque no es la primera vez que en una Administración del Gobierno de Salvador Alvarado se presenten este tipo de casos al poco tiempo de culminar una obra. La causa del socavón de ayer fue por una fuga de agua, según explicó el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Manuel Beltrán Urías, pero no todos se quedaron muy conformes con la explicación, porque el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza señala que, si la compactación se hubiera realizado bien, no se habría generado el hundimiento y una apertura de esa medida. Falta ver qué más podrían evidenciar las próximas lluvias para que la calidad de las obras quede comprobada con hechos.

