Regreso. Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que para finales de agosto será el regreso a clases presenciales, gracias a un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), diversas voces se han pronunciado a favor. En Sinaloa, mientras la Universidad Autónoma de Sinaloa refirió que ya se está preparando para dicho retorno y la organización Mexicanos Primero, en su capítulo Sinaloa, opinó que el Gobierno debe definir cuáles serán las medidas sanitarias y cómo evitarán los contagios, el secretario general de Gobierno, Gonzalo, expuso que el regreso a las aulas dependerá de las condiciones específicas de Sinaloa. Es decir, sí, pero depende… por cierto, y a expensas de un análisis aparte, vale la pena retomar lo que dijo López Obrador en la conferencia mañanera de ayer: “Cuando se regrese a clases, no vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños a los jóvenes, maestros, maestras, personal educativo, porque está demostrado que la pandemia afecta más a las personas mayores”. Que alguien le diga al mandatario que la vacuna no evita contagios, sino que minimiza los efectos de la covid.

Definido. Por lo que se ve, a todos podrá sumar el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, menos al que le interesa: al excandidato del Partido del Trabajo, Domingo Mingo Vázquez, que de viva voz ya la cantó: no se va a reunir con él para reconocerle el triunfo porque “le robaron la elección”. La decisión la tomó por respeto a quienes lo apoyaron y votaron por él el pasado 6 de junio. El promotor deportivo reapareció luego del retiro de la impugnación del excandidato priista Marco Antonio Osuna Moreno, lo que le causó sorpresa y que prácticamente se lo llevó de corbata como tercero interesado en ese juicio. Sin embargo, Vargas Landeros no debe de preocuparse por él como opositor, ya que se retira de la política y no tiene definido si le va a entrar o no en el próximo proceso electoral. Por lo pronto, retomó lo suyo: apoyar el deporte. Más claro ni el agua.

¿Vendetta? En Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres advirtió al inicio de la semana que habría depuración de personal, luego de que el fin de semana anterior realizó un recorrido por la zona turística y no le gustó lo que vio. Dice que se dio cuenta de irregularidades, como el hacinamiento en el transporte público y otras cosas que no mencionó, y que tampoco le son reportadas por los inspectores. El caso derivó en el cese del director de la Operadora de Playa, Jorge Contreras, a quien no se le dio más explicación más que desocupara las oficinas. En una entrevista, el ahora exfuncionario le dio un giro político al asunto, al asegurar que el trasfondo real de su despido es porque el alcalde considera que no apoyó lo suficiente su campaña por la reelección.

Caballo de hacienda. Aunque el cambio de directiva de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente en Guasave se dará a principios del 2022, todo hace pensar que Jesús Rojo Plascencia se perfila en caballo de hacienda para suceder en la presidencia a Baltazar Aguilasocho Montoya, pues el joven productor es bien visto por más del 90 por ciento de los integrantes del Consejo, lo que, de alguna manera, le allana el camino, amén de que también es hermano del actual dirigente de la Caades, Gustavo Rojo Plascencia. El rival de Jesús Rojo es Eucario Ortiz, quien empezó su campaña de forma muy anticipada, pero se dice que en el consejo de la AARSP que no están muy contentos con él porque ha basado sus discursos en arremeter contra algunos miembros del mismo, lo que hace pensar que dicho aspirante, con esas actitudes, es difícil que trascienda, por lo que solo estaría haciendo más fácil la decisión para elegir al próximo presidente de ese importante organismo agrícola.

La prueba. Mientras la reorganización del Partido Revolucionario Institucional está en marcha; en los Comités Directivos Municipales del estado de Sinaloa, tras la derrota en las pasadas elecciones, el ánimo no decae en la estructura del PRI en Salvador Alvarado, porque a pesar de que se vive una complicada situación para la renovación del partido, no hay una desbandada, según asegura su presidente, Marco Antonio López González, quien reconoce que son estos tiempos en los que se ponen a prueba a los verdaderos priistas para sacar adelante al partido, porque habrán de demostrar que están al pie del cañón y hay que reconocer que el partido afronta también la pérdida de confianza no solo al exterior, sino al interior, y esa es una de las mayores tareas en las que habrán de enfocarse para conservar a la militancia, que representa cerca de 300 mil votantes a nivel estatal, por lo que ya no es tanto buscar la afiliación, sino conservar a los que ya están, porque los números serán clave para la recuperación del PRI en el futuro.

