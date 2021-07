Tercer Piso

Despistado. El titular del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Ricardo Soto Lugo, asegura que las escuelas de educación básica de Sinaloa están en condiciones para que los estudiantes puedan regresar a clases presenciales en el próximo periodo escolar cuando no es así. A las escuelas no se les han hecho adecuaciones en las entradas, en los baños y muchas de ellas todavía no tienen ni agua, ni luz, ni aires acondicionados, pues los robaron durante el tiempo que estuvieron cerradas. Falta mucho, pero mucho por hacer para que las escuelas estén en condiciones.

Robos imparables. Otro botón de muestra del perjuicio de la delincuencia a los planteles educativos ocurrió el sábado en Guasave, donde se metieron a un kínder al que le han hurtado el cableado eléctrico en repetidas ocasiones. Las escuelas no han sido las únicas afectadas, el rubro comercial también está siendo víctima de los delincuentes. Durante la madrugada de ayer, ingresaron a una conocida zapatería y, con un marro y rehilete, abrieron la caja de seguridad para llevarse cerca de 10 mil pesos, a pesar que desde el sábado la Policía Municipal intensificó los rondines de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, sobre todo en la zona comercial, con el fin de frenar la ola de robos y asaltos que se han dado en perjuicio de ese sector en las últimas semanas. La realidad es que ni eso pudo inhibir a la delincuencia, que volvió a hacer de las suyas. Ya veremos qué nueva estrategia se despliega para frenar a la delincuencia, pues urge que se haga algo al respecto para proteger el patrimonio de quienes laboran legalmente y son generadores de empleos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El amarre. Dicen que los excandidatos a la alcaldía de Ahome del Verde Ecologista, Francisco Miranda, y de Encuentro Solidario, Miguel Ángel Carrillo, van al gabinete cuando Gerardo Vargas Landeros tome protesta como alcalde. Ese será su premio por haber declinado de palabra sus candidaturas a la alcaldía y darle su apoyo. En los hechos, Miranda y Carrillo aparecieron en las boletas, ya que cuando le dieron el apoyo a Vargas Landeros esos partidos no pudieron sustituirlos por otros candidatos. No se sabe cuántos votos le jalaron a Vargas Landeros, pero en su momento contribuyeron al impacto mediático en favor del candidato morenista-pasista. El apoyo no se lo iban a dar gratis. Estos amarraron desde antes del 6 de junio y tras la confirmación del triunfo de Vargas Landeros se habla que Carrillo anda con una sonrisa de oreja a oreja.

Y lo que falta. Los sectores de Mazatlán empiezan a resentir los efectos económicos de la ola de contagios que durante el último fin de semana mantuvo al destino al borde de los 500 casos activos. Las ventas han caído un 50 por ciento, el 10 por ciento de las reservaciones para el presente periodo vacacional ya fue cancelado y la afluencia de bañistas (uno de los termómetros de medición de la actividad turística) se ha visto evidentemente reducida. ¿Y cuál es el plan de emergencia para detener esta caída? No se sabe. La industria sin chimeneas de Mazatlán disfrutó la confianza de los vacacionistas luego de permanecer casi un año en semáforo azul, como destino seguro por los bajos riesgos de contagios. Eso ya se perdió y no se nota un plan de reacción para hacer frente a la crisis. Las dos organizaciones de hoteleros de Mazatlán esperan que hoy el Gobierno del Estado les defina las acciones que implementarán al regresar el semáforo rojo.

No hay de qué preocuparse. El presidente municipal de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, dio a conocer en sus redes sociales que ya se logró obtener el recurso que faltaba para culminar la obra de construcción del puente Arroyo Seco. La importancia de la obra es que se conectará la cabecera municipal con la sindicatura de El Valle, pero como el tiempo apremia se necesita terminar en unos meses porque finalizará la administración. Lo más importante es que ya se tiene el monto que faltaba y no hay de qué preocuparse, porque luego de gestiones y no quitar el dedo del renglón, el alcalde amarró los 4 millones de pesos en la última visita a la oficina de la Secretaría de Obras Públicas, en la capital del estado, y con esto se culminará al 100 por ciento la obra, pero esta no es la única obra que está pendiente de entregarse antes de que finalice su mandato, y para un buen cierre los números importan mucho, por lo que seguramente en los próximos tres meses la atención del alcalde estará puesta en que se avance con más obras y no cederle pendientes al próximo gobierno que presidirá su esposa, María Elizalde Ruelas.

Síguenos en