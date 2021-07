Aunque usted no lo crea. En esta ocasión, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro dio marcha atrás a la pretensión de cerrar de golpe y en su totalidad los gimnasios y tianguis de Culiacán, en sus intentos por contrarrestar los contagios de covid que tienen en jaque al municipio. Luego de una acalorada plática con representantes de los sectores afectados, el munícipe dio un paso atrás y modificó su postura un poco más acorde a lo antes declarado por el propio gobernador Quirino Ordaz, quien admitió no estar de acuerdo en esta medida y sugirió buscar un acuerdo y no recurrir a los cierres definitivos. Habrá que ver cuánto dura esta posición del presidente municipal, pues de entrada tendrán los dueños de los gimnasios y comerciantes de los tianguis que acatar las restricciones.

Desgarriate. Entre la indisciplina de los ciudadanos y la apatía de los funcionarios y el personal de la Secretaría de Bienestar para poner orden, se lleva a cabo la vacunación contra el coronavirus en Ahome. Por el desorden que se registra en los centros de vacunación, algunos dicen que si no van contaminados, corren mucho riesgo de adquirir el virus cuando acuden a vacunarse, ya que se dan aglomeraciones, no se guarda la sana distancia, entre otros factores. Y parece que ahora que se debe de tener más cuidado, están de remate. Lo que se vio antier en la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez es un claro ejemplo de la falta de control de unos y otros. Y ayer, en la zona rural, ni se diga con los de 30-39 años. De plano, Arturo Velázquez Benítez, director de la Secretaría de Bienestar de Ahome, ya no dio con bolas. A como salga la vacunación.

Rendirse ante la evidencia. El aumento sostenido de contagios, que rebasó ya los 500 casos activos en Mazatlán, parecen haber convencido a los integrantes del Consejo de Salud Municipal para reforzar las restricciones y regresar a las medidas preventivas aplicadas el año pasado, que corresponden a una ciudad en semáforo rojo dentro de la alerta epidemiológica. Desde ayer se ordenó que todos los restaurantes y negocios con servicios recreativos reduzcan su aforo tope al 45 por ciento. La instrucción fue notificada por Oficialía Mayor del Ayuntamiento a través de documentos entregados a las administraciones de los negocios y comercios. Esto, sin duda, será un golpe a la economía en momentos en el que Mazatlán, como destino turístico, se encuentra en el periodo vacacional de verano (uno de los más rentables del año) y que mantiene a los hoteles al 70 por ciento de su ocupación. No obstante, la prioridad ahora parece ser salvaguardar la salud de los ciudadanos, en mayor medida.

Manda mensaje. En las últimas semanas, la alcaldesa de Guasave ha estado entregando diversas obras en el medio rural y donde destaca que estas son producto de los recursos obtenidos del predial rústico, ya que ahora sí se le cumple a las comunidades, pues ese es el fin de este programa. Según ella, hay algunos pueblos a los que nunca se les había beneficiado con ese apoyo. Tal vez el comentario vaya a colación por la reciente sanción que se le aplicó a la extesorera del Ayuntamiento de Guasave, Siria Sujey Lugo, a quien se le señaló de usar recursos del predial urbano en otros rubros, lo que le valió ser castigada 10 años para no desempeñar ningún cargo público, amén de que también tendrá que pagar casi 2.5 millones de pesos por el daño que le causó a la Hacienda municipal. Así que puede que tenga algo de razón en lo que señala Aurelia Leal López.

Promesas incumplidas. Productores de maíz siguen sin ver su suerte con el tema de la comercialización, y ante la falta de un precio justo para sus cosechas, el Frente Político Sinaloa (FPS), que encabeza Jorge Abel López Sánchez, se ha manifestado a favor de los maiceros, y específicamente refiriéndose a los productores del municipio de Angostura. Mediante un comunicado les externa todo el apoyo, ya que aseguran que pagaron coberturas de 300 pesos por tonelada del grano para garantizar el precio justo en el mercado, pero los bodegueros involucrados en este acuerdo no han cumplido, bajo el argumento de que las firmas para respetar este convenio habían vencido el pasado 26 de junio, lo cual el FPS afirma que no es verdad, pues los productores no firmaron ningún documento con fecha de vencimiento de las coberturas, así que una vez más están haciendo el llamado a las instancias pertinentes para que volteen a ver esta situación, ya que presumen un fraude en el que las víctimas son los productores maiceros del estado.

