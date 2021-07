Cuando la población se enciende, cuidado. Y es que ante el cambio a rojo en el semáforo epidemiológico a causa de un preocupante aumento en los contagios de SARS-CoV-2, cientos de sinaloenses arremetieron en contra del gobernador por la insistente declaración de un posible regreso a clases presenciales. La mayoría de los ciudadanos se volcó en su contra durante una transmisión en vivo a través de Facebook, pidiéndole congruencia y sensibilidad ante la riesgosa situación que se vive en Sinaloa y que nos mantiene como el único estado en rojo. Y no es para menos, cuando los contagios se han disparada a un promedio de 600 diarios; además de los decesos, que tampoco ceden.

Limitados. Nadie está en contra del deporte y las actividades comerciales, pero hay muchos ahomenses que, ante el repunte de los casos de coronavirus, ven al Gobierno del alcalde Guillermo “Billy” Chapman actuando a medias o con engaños. Lo más evidente de esto es en la disciplina del beisbol, sobre todo de la Liga Clemente Grijalva, que sigue anunciando los juegos para este fin de semana. Otros municipios, como El Fuerte, ya determinaron la suspensión de todas las disciplinas deportivas como una medida para evitar los contagios. Además, el Gobierno chapmista no ha suspendido cuando menos el Tianguis Dominical, para contribuir a disminuir los riesgos de casos covid-19. Algunos señalan que la determinación del alcalde Chapman de cerrar los espacios públicos los fines de semana fue a medias. Es decir, hay incongruencias en la ejecución de esa decisión. ¿Por qué será?

¿Les cayó el veinte? Si usted planea viajar a Mazatlán por estos días, podría encontrar un panorama un tanto diferente al de los meses anteriores. Los mazatlecos parecen haber entendido el peligro real que representa el aumento de contagios y se han empezado a quedar en casa. Ayer se notaban calles y avenidas solas en pleno centro de la ciudad. Los restaurantes y bares solo operarán al 45 por ciento de su capacidad, por lo que podría necesitar de reservaciones; la afluencia de bañistas en las playas ha disminuido y la cancelación de reservaciones alcanza ya el 10 por ciento. Mazatlán alcanzó esta semana los 540 casos activos, cuando hace menos de un mes tenía 100.

Exigen justicia. Tras los cobardes asesinatos de los activistas de Morena en el municipio de Sinaloa, José Román Rubio López y Esteban López Beltrán, quienes en la elección de junio pasado fueron candidato a la diputación local por el Distrito 06 y coordinador de campaña de la aspirante a la alcaldía, respectivamente, son muchos los que han alzado la voz, entre ellos el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para exigir a la Fiscalía General del Estado que aclare ese doble crimen lo más pronto posible. Y es que desde la noche del martes fueron ‘levantados’ ambos personajes, luego de que habían estado en los pueblos serranos para entregar despensas a familias indígenas, y esa fue la moneda con la que les pagaron, sobre todo hablando del profe Román, quien, sin importar si tenía o no un cargo político, siempre se preocupó y lamentó el trato que se le deba a ese sector tan vulnerable. Ambos personajes eran muy bien ubicados en la región serrana, incluso Rubio López estaba como regidor en la presente Administración, es por ello que el clamor generalizado es que se haga justicia, pues solo las balas pudieron callar a una voz que siempre pidió igualdad para las etnias que habitan la zona serrana, aunque su voz nunca la quisieran escuchar.

En la lucha. Vaya trabajo de análisis y de defensa deben realizar los abogados amparistas que cuenta el municipio de Salvador Alvarado con el tema de la demanda que la empresa Galos Parking, quien demandó al Ayuntamiento luego de que se diera marcha atrás a la aprobación de la instalación de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad. El problema no es nuevo, sino desde que la Administración del exalcalde Gonzalo Camacho y su equipo de regidores aprobaron este negocio, que a los pocos meses de haber firmado se dio marcha atrás. Hoy, en la actual Administración, que encabeza Pier Angely Camacho de Ortiz, se han hecho acciones para lograr, primero, revertir la millonaria demanda que estaba interponiendo la empresa de parquímetros, la cual, por lo pronto, ya se logró revertir, y ahora lo que falta es que se dé un resultado definitivo debido a que se interpuso otro recurso para no lograr la instalación de estos equipo, situación que no tienen fácil. Se deberá recurrir a la ayuda estatal de la actual Administración, así como de la que viene, si es que se desea negociar y no dejar esta herencia pendiente.

