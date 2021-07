Presumen promesas. Desde el Congreso local han iniciado ya la presunción de lo que se pretende realizar en Sinaloa a partir de que se instale la llamada Cuarta Transformación, de la mano de Rubén Rocha Moya. Y así lo hizo ayer desde la tribuna la diputada Francisca Abelló, quien recitó todas las promesas hechas por el gobernador electo, entre ellas la ampliación de programas sociales y una serie de obras de infraestructura. Y aunque se espera recaudar entre 2 y 3 mil millones de pesos mediante un programa austero y el combate a la corrupción, así como un mayor apoyo del Gobierno federal, economistas y gente experta en temas de finanzas estatales afirman que se necesitará más que eso para lograr los propósitos, pues recuerdan que el propio presidente López Obrador tiene varias obras magnas como prioridades, las cuales no hará a un lado por nada del mundo.

Por adelantado. Aun cuando es prematuro hacer juicios, muchos dicen que el vicefiscal del estado en la zona norte de Sinaloa, José Arnoldo Serrano Castelo, no dará con bolas en el doble homicidio de los activistas morenistas de Sinaloa municipio Román Rubio López y Esteban López Beltrán, primo del exgobernador Mario López Valdez. El caso también le pegará al fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo. De hecho, el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel ubicó que a la Fiscalía General del Estado le corresponde la investigación y esclarecimiento del caso, que ya tuvo alcance nacional. Los diputados locales morenistas exigieron resultados. Y como la hebra se rompe por lo más delgado, la cabeza del vicefiscal José Arnoldo Serrano está pendiendo de un hilo. Al tiempo.

Secos. Como si el rebrote de contagios por covid-19, que esta semana alcanzó los 220 casos activos, no fuera suficiente preocupación, en Escuinapa se vive un desabasto de agua potable. Los habitantes de la cabecera municipal se inconformaron con el repentino corte del suministro que obligó a algunas empresas a la compra de cargas de líquido en pipas. La versión que se corrió fue que la Comisión Federal de Electricidad, de nuevo, había cortado la energía al acueducto por el adeudo de casi 4 millones de pesos que la Junta de Agua Potable no ha podido saldar. Sin embargo, por la tarde, la Administración municipal, que encabeza el morenista Emmett Soto Grave, aclaró que se trataba de un corte al suministro para completar una obra de reconexión. Prometió que el desabasto se resolvería en unas cuantas horas, pero hasta ayer al mediodía, algunas zonas continuaban careciendo de agua corriente.

Pinta su raya. La excandidata a la alcaldía de Sinaloa por Morena Mónica Nava Castro publicó ayer en sus redes sociales que se iba abstener de hacer declaraciones a la prensa sobre los asesinatos de sus compañeros José Román Rubio López y Esteban López Beltrán, ya que lo hacía por su seguridad y la de su familia, pero lo que sí le pedía a las autoridades es que le hicieran justicia a esos dos sinaloítas ejemplares a quienes se les arrebató la vida de una forma cobarde. Y es que el profe Román fue compañero de fórmula de Mónica Nava en las elecciones de junio pasado, mientras que Esteban fue quien le coordinó la campaña, así que tiene razones de sobra la exregidora sinaloíta para guardar silencio por el momento, incluso se habla de que hasta fuera del país está Nava Castro debido a los lamentables acontecimientos que se vivieron en el municipio serrano.

Proyecto completo. Una necesidad que requiere convertirse lo más pronto posible en realidad, es la construcción de la presa Piedra Labrada, en Mocorito, y a poco más de una semana que se diera la noticia de que el proyecto es un hecho, pero para ello se tiene que empezar desde cero con los estudios correspondientes en dicha zona, ya las autoridades electas de la región del Évora han analizado la situación y para ello coinciden en que esta obra implica muchos factores a tomar en cuenta, pues si bien será un gran paso en el combate a la sequía, el diputado local electo del Distrito 09, Ambrocio Chávez, señalaba que ojalá no quede en discursos ni buenas intenciones, pues la gente de la región tiene un anhelo de que el río Évora se limpie y desazolve para que exista un mejor flujo de agua dulce y aguas negras en el cauce, pues Mocorito y Salvador Alvarado vierten aguas negras en el río y esto termina perjudicando a habitantes, principalmente de Angostura, situación que se tiene que resolver. Asimismo, hizo énfasis en que esto no quede solo en el proyecto de una, sino que se analice un trabajo completo de todo el río hasta llegar al mar, por el tema también de los contaminantes que llegan a la bahía Santa María por la administración no tan adecuada que se tiene en estos temas. Debido a que la obra pudiera iniciar en la siguiente Administración, ya es responsabilidad de las ahora autoridades electas de los tres niveles de Gobierno.

