Tercer Piso

Más preocupaciones. Por más que las autoridades estatales se nieguen a reconocerlo, los hechos delictivos crecen año con año; muestra de ello es que en los últimos cinco años la incidencia en los delitos del fuero común se incrementaron y se dispararon en este 2021, ya que, tan solo en los primeros seis meses, fueron denunciados más de 14 mil hechos. De acuerdo a las estadísticas, en lo que respecta al robo de vehículos, en la mayoría de los casos los delincuentes emplearon violencia para lograr su cometido, lo mismo ocurrió con el robo a comercio. Es lamentable que en Sinaloa, además del temor que siente mucha población por la pandemia de covid-19, también tengan temor de salir a las calles porque los puedan dejar sin su vehículo, sin su bicicleta o que los asalten en sus negocios.

La consulta. La reactivación del movimiento de la fortense indígena Gloria Urías Vega para que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le quite la diputación local “pluri” de Morena a la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, y se la dé a ella, sacó a relucir que ellas no han actuado de lo mejor, lo mismo que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y la Sala Regional del TEPJF. Dicen los que saben que en una revisión del caso se encuentra que Urías Vega y Leal tienen la aspiración legítima, pero no la razón legal para ese cargo. Y ni el Tribunal Electoral ni la Sala Regional han resuelto lo adecuado, por eso el enredo jurídico. El punto que Urías Vega ni Leal han tocado, es que Morena no realizó la consulta indígena para definir la candidatura “pluri” de ese sector, como lo establece la ley, por lo que muchos deducen que lo único que les interesa es el “hueso”. Se habla que una consulta indígena para que Morena defina la candidatura es la vía legal, y no necesariamente tiene que salir electa Urías Vega o Leal.

¿Qué más podía decir? El gobernador del estado se defendió ayer en Mazatlán de las acusaciones hechas por algunos médicos, en el sentido de que en Sinaloa se está priorizando los intereses económicos por sobre la salud pública. El mandatario sostuvo que Sinaloa no ha sido rebasado por la pandemia del covid-19 y que los ciudadanos ya han entendido de que deben de protegerse de la enfermedad. El repunte de contagios que en el caso de Mazatlán ha quintuplicado los casos activos en un mes (582 en Mazatlán y 5,032 en toda la entidad durante el fin de semana, aproximadamente), es consecuencia del relajamiento que hubo en los meses anteriores, argumentó Ordaz Coppel ante los representantes de los medios de comunicación. Agregó que se están tomando las acciones pertinentes para contener la escalada de la pandemia con la reconversión de clínicas y hospitales y la vacunación de los sectores poblacionales. El gobernador inspeccionó ayer el Hospital General de Mazatlán, donde se concentra la mayor cantidad de pacientes en tratamiento por contagio de covid-19. Ahí le llovieron peticiones de apoyo, debido al alto costo de los medicamentos y el oxígeno que requieren los pacientes para recuperarse.

Mensaje errado. Los morenistas que andan promoviendo la consulta del próximo 1 de agosto, y que anduvieron por los rumbos de Guasave y otros municipios del estado, tal parece que están tergiversando la información que brinda el INE al respecto, ya que le dicen a la gente que las votaciones son para encarcelar a los expresidentes que tomaron malas decisiones para la nación, lo cual es completamente falso, debido a que el 1 de agosto el INE instalará mesas receptoras alrededor del país para preguntar si están de acuerdo o no los mexicanos en esclarecer las decisiones tomadas por actores políticos del pasado, encaminados a garantizar la justicia y derechos de las víctimas, con el objetivo de que la ciudadanía participe para ejercer su derecho constitucional para votar en temas de trascendencia nacional, pero tal parece que a los de la 4T les gusta dramatizar con todo.

Sigue la disputa. A pesar de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resolvió a favor de Gilberto Lugo Sánchez la disputa que tenía con la exdirigente del PAN en Salvador Alvarado, Leticia Rubio, por la regiduría plurinominal, incluso habiendo ya recibido Lugo Sánchez su constancia de parte del 09 Consejo Distrital Electoral, Leticia Rubio mantiene la esperanza de que el recurso de apelación que interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ciudad de Guadalajara, la favorezca. Resulta que, según comentaba la exlíder panista, los lineamientos señalan que el piso parejo es de un 50 por ciento para las mujeres y no debe ser menos, por lo que afirma que hay algo sospechoso en este asunto; mientras tanto, la disputa seguirá, aunque Gilberto Lugo haya recibido ya su constancia.

