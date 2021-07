¿Habrá noticias? El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará este fin de semana una gira de trabajo por Sinaloa, en la que se incluyen visitas a Durango y Nayarit. En nuestro estado, el primer mandatario estará en Culiacán, Badiraguato y San Ignacio, en estos dos últimos municipios para supervisar obras carreteras, mientras que en tierras duranguenses irá a Tamazula para la instalación de una base de la Guardia Nacional, eso entre viernes y sábado, y el domingo visitará al vecino estado del sur. Ha trascendido que el viernes, sin estar contemplado dentro de la agenda a cumplir, a las 6 de la mañana tendría una reunión con el Gabinete de Seguridad en Culiacán, a la que seguramente serían invitadas las autoridades sinaloenses, encabezadas por el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Llama la atención la hora de la reunión, no porque al primer mandatario no le guste madrugar, sino porque será previa a la celebración de la tradicional mañanera, entonces podría esperarse que en ella se ventile información de lo tratado en el Gabinete de Seguridad, pues en ese renglón, el problema en Sinaloa no es cosa menor. AMLO arribaría a nuestro estado el jueves por la tarde-noche.

Al estilo morenista. El alcalde de Culiacán no se quiso quedar atrás de su homólogo de Mazatlán, el Químico Benítez, y ayer mismo comunicó que también contempla exigir certificado de vacunación a la ciudadanía para que puedan ingresar a espacios públicos, desde plazas, centros comerciales, restaurantes, bares y demás, incluso ya piensan en que este sea también un requisito para el regreso a clases, desde luego que aquí solo lo podrán cumplir padres y maestros, pero no los alumnos. Y aunque el secretario del Ayuntamiento culichi, el número dos del Palacio Municipal, Othón Herrera y Cairo, explicó que aún están buscando la estrategia para exigir este requisito, ya lo dieron como prácticamente un hecho a partir del próximo fin de semana, seguramente a partid del 31 de julio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Retraso. Los líderes de los diferentes sectores de la sociedad ahomense no entienden el motivo por el cual el Gobierno federal retrasa la realización de la consulta indígena sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo. Primero ponían de pretexto que faltaban las sentencias de los jueces de distrito, pero ya estos resolvieron que se tiene que realizar la consulta indígena, pero en lugar de organizarla y llevarla a cabo los funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales interponen recursos para seguir con el pleito legal, lo que tiene trabada la operación de la planta. Por eso, hay dirigentes del sector agrícola, como Marte Vega y Gilberto Irazoqui, que urgen que al proyecto se le dé luz verde para funcionar por los beneficios que generarán. Si eso pasa por la consulta que se realice, aseguran otros. Así, todos ven que el caso está en la cancha del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cargo de conciencia? En medio de la tercera ola de contagios y ante las continuas justificaciones del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en el sentido de que la emergencia epidemiológica está controlada en Mazatlán, los usuarios de las redes sociales recordaron el concierto masivo que el munícipe organizó en junio para celebrar su reelección, cuando el número de contagios ya iba en aumento. Por diferentes medios se hizo circular aquella invitación del Químico, para reprochar tan irresponsable acto. Este lunes, en una aparente respuesta, Benítez Torres publicó en el sitio oficial del Ayuntamiento, un informe de las acciones que implementa el gobierno municipal para detener la escalada de la pandemia. Resaltan acciones correctivas y de sanción para quienes no acaten las disposiciones. Después, hasta llevó comida a los voluntarios Correcaminos, mientras hacía un exhorto a protegerse contra la pandemia. ¿Será un mea culpa por parte del polémico Químico?

Por la fuerza. Una vez más los productores de maíz en Guasave tuvieron que recurrir a la toma de bodegas y hasta de oficinas para que en el centro de acopio Santa Rosa tuvieran la delicadeza de entregarles el dinero que les deben por haber entregado ahí sus cosechas, pero eso sí, será hasta mañana la fecha límite para liquidar a todos los campesinos. No sé entiende el porqué todos los años el productor tenga que pasar por este tipo de situaciones solo porque confían en los bodegueros y les entregan su maíz, pero luego solo les dan largas y les importa un bledo que haya un contrato entre ambas partes, pues quieren pagar cuando a ellos se les antoja, como si el campesino no tuviera compromisos que saldar, pero como siempre, el que tiene que sufrir cada ciclo es quien trabaja la tierra, valorando muy poco esta actividad tan importante para la economía estatal.

Caminito. Con el anuncio, el pasado fin de semana, de la alcaldesa Pier Angely Camacho Montoya de dar los resultados positivo en covid-19 y ausentase en la segunda sesión de cabildo al mes, que se realizó en la misma semana que en la primera, se establecieron medidas de sanitización en las oficinas del Ayuntamiento. Varios funcionarios buscaron establecer pruebas de PCR para descartar cualquier contagio, y principalmente algunos regidores quienes un alto porcentaje ya ha presentado un primer contagio. Hasta ahora en aislamiento se encuentra la presidenta municipal de Salvador Alvarado y aun cuando no ha presentado alguna complicación la medida es para evitar mayor contagio en el palacio municipal.

Síguenos en