Certificado de vacunación tendrá que esperar. Tras consultarlo con la almohada, el Gobierno municipal de Culiacán decidió aplazar la obligatoriedad del certificado de vacunación como requisito para que la ciudadanía pueda entrar a bares, restaurantes, plazas y demás espacios públicos, y así lo dio a conocer ayer el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo, quien a inicio de semana había advertido esta determinación como obligatoria a partir de este fin de semana. Hay que recordar que la noticia inicial no cayó para nada bien en el sector empresarial, cuya postura casi unánime predecía una nueva caída en las ventas. Pues bien, aunque no es una cancelación, el Ayuntamiento tomó la decisión de aplazar el tema para dar tiempo a que todos los jóvenes mayores de 18 años se vacunen, además de buscar una reunión con el sector empresarial la próxima semana.

Evaluación. Los diputados locales de Morena podrán echar las campanas al vuelo por el desempeño que tuvieron, pero los ahomenses tienen reservas de que hayan representado el cambio. Entre otros casos, los legisladores morenistas desilusionaron a no pocos con el tratamiento a la demanda de juicio político contra el alcalde Guillermo “Billy” Chapman, a quien, dicen, protegieron. Las autoalabanzas desde la tribuna no sorprenden a nadie y el único mensaje que explotan es que fueron contrapeso del gobernador Quirino Ordaz Coppel, lo que algunos ponen en tela de juicio. Dicen que los legisladores ahomenses Jesús Palestino, Juan Ramón Torres, Cecilia Covarrubias, Rosa Inés López y los otros de su bancada no tienen buenas cartas credenciales, aunque digan que el triunfo de Morena el pasado 6 de junio es el aval a su trabajo.

Contra todos. En Mazatlán, organizaciones civiles se han puesto de acuerdo para demandar a al menos 17 funcionarios y exfuncionarios del Ayuntamiento que, a lo largo de cuatro Administraciones, intervinieron en el caso Nafta, por el cual el Gobierno municipal debe pagar una indemnización de 141.2 millones de pesos. Se trata de un largo litigio en el que se habría procedido con negligencia e irresponsabilidad hasta causar un daño al erario público. El tema mantiene en medio del escándalo al alcalde, el morenista reelecto Luis Guillermo Benítez Torres, quien propuso al cabildo la cesión de tres inmuebles públicos en favor de la empresa, con una subvaluación de casi 36 millones de pesos, lo que constituiría un daño extra a las finanzas públicas de Mazatlán. El caso ya está en manos de la ASE. Entre los demandados se encuentra el mismo Benítez Torres, además de los exalcaldes: Joel Bouciéguez, Fernando Pucheta, Carlos Felton y Alejandro Higuera.

Mejor previenen. A pesar de que en el municipio de Sinaloa no está tan grave el problema del rebrote de contagios de covid-19, optaron por tomar sus precauciones y cerraron todos los atractivos del malecón de Sinaloa de Leyva, punto que suele atraer a muchos turistas los fines de semana, sobre todo, en estos momentos que es temporada vacacional. La afluencia había sido baja al malecón, apenas como del 30 por ciento hace algunos fines de semana, pero el anterior tuvieron una gran cantidad de visitas que los obligó a replantearse las cosas y decidieron cerrarlo esta semana, ya que no quieren que por ese motivo se les disparen de manera dramática los casos, pues hasta ayer solo tenían cinco casos activos, y no ven necesidad de buscarle tres pies al gato, aunque esa decisión conlleve el recibir un duro golpe por cerrarle las puertas al turismo de manera temporal.

El mensaje. Vaya mensaje de la diputada local originaria de Pericos, Mocorito, Gloria Himelda Félix Niebla, diera durante la que sería la última sesión del último periodo ordinario de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, pues señaló que se trata de una legislatura distinta, lo cual ha representado algo atípico, y no precisamente por la pandemia que se vive, sino por ser una legislatura emanada de una recomposición de las fuerzas políticas a nivel nacional y en el ámbito local, ya no una legislatura “en una congruencia en el sistema que veníamos acostumbrados”, como expresaba Félix Niebla. También mencionaba que, con base en esto, es importante entender la responsabilidad que tienen como diputados ante la sociedad sinaloense y que no por el hecho de ser mayoría se tendrían que tomar decisiones unilaterales. Aunque también señalaba que esta fue una legislatura de muchos consensos. Tal parece que el mensaje va dirigido a la próxima legislatura, de la cual también formará parte como diputada por la vía plurinominal, y que así como la actual, también será, como ella misma mencionaba, atípica, ya que la mayoría de los diputados vienen de las recomposiciones políticas que ya se señalaron anteriormente.

