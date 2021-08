¿Y la modernización? Pese a la gran cantidad de deudores que tiene la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, el sistema de cobro de esta paramunicipal es demasiado deficiente. Los pobladores de algunas comunidades tienen que pedir raite para pagar el recibo y al estar en la cabecera municipal no hay muchas opciones, ya que los lugares para pagar son pocos. Como si esto no fuera suficiente ahora la Japan tiene que abonar más de 160 mil pesos diarios a la Comisión Federal de Electricidad y, sin embargo, en vez de facilitar que los usuarios paguen, no trabajan en esto y una muestra de ello es que no se puede pagar en línea. Un tache para las autoridades de Navolato.

Lo que falta. Algunos líderes de los productores en Ahome vieron frustrados sus deseos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera más claro en torno a la planta de fertilizantes en Topolobampo. Como ya hay sentencias en los juicios de amparo que le ordenan a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales realizar la consulta indígena para ese tema, esperaban que López Obrador ordenara a la dependencia el retiro del recurso de revisión que interpuso para irse a la consulta, como es lo que ha dicho siempre y, además, cumplir con el ordenamiento judicial. Es lo que faltaría porque la Manifestación de Impacto Ambiental ya lo tiene la dependencia y que es a favor de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, lo que quiere que los jueces se las haga válida. Por esto es el recurso de revisión que interpuso la Semarnat. ¿A poco no sabe esto el presidente? Pero si todo apunta a la consulta, dicen muchos, pues que se haga y no darle más largas al asunto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aplicación a medias. La obligatoriedad del certificado de vacunación para todas las personas que ingresen a zonas públicas, dictada por el gobierno municipal de Mazatlán, no resultó del todo exitosa en su primer día. Por lo menos en su arranque hubo una aplicación desigual de esa exigencia. Lo mismo había negocios cuyos encargados solicitaban el certificado de vacunación, que otros donde solo se continuaba con los protocolos ya conocidos (dotar de gel antibacterial y solicitar el cubrebocas). Lo que sí, es que los más molestos fueron algunos visitantes, quienes fueron sorprendidos por algunos encargados quienes les solicitaron el documento antes de darles el servicio. El alcalde advirtió que sería estricto en vigilar la obligatoriedad, habrá que ver lo que hace con esta situación.

Pobre concurrencia. Las autoridades del INE en Guasave confirmaron lo que ya se había adelantado sobre la consulta popular que se llevó a cabo el pasado domingo con el fin de que el pueblo decidiera si se enjuiciaba o no a expresidentes de la república, la participación fue muy baja, pues solo el 5 por ciento de una lista nominal de más de 316 mil votantes decidió asistir a la jornada en el municipio. Incluso, se dijo que en todo Sinaloa la participación fue por abajo del 7 por ciento que se tuvo a nivel nacional, dejando en claro que muchos no estuvieron de acuerdo con esta decisión, aunque lo que sí aprueban es que se proceda legalmente contra esos exmandatarios nacionales, en caso de tener las pruebas que confirmen su mal actuar.

El problema. Luego de que algunas marcas de vacuna contra el covid-19 se definieran como las aceptadas por aerolíneas como las “idóneas” para realizar un viaje ya sea nacional o internacional, despertó la búsqueda de muchos ciudadanos en los diferentes puntos de la geografía mexicana para lograr obtener la vacuna. De ahí que para la directora regional de Bienestar que comprende los municipios de Salvador Alvarado, Mocorito y Badiraguato, Patricia López Aguilar, tuviera que reforzar los puntos de vacunación con la presencia de elementos de la Guardia Nacional, luego que se detectaran casos de ciudadanos que llegaron a los puntos de vacunación a recibir su dosis con expedientes falsificados, incluso algunos tuvieron que ser remitidos ante las autoridades. El detalle es que estos casos eran de ciudadanos que tuvieron que viajar para recibir este beneficio.

Síguenos en