Tapando el sol con un dedo. Cada que el presidente de la República, Andrés Manuel López, visita Sinaloa, por lo menos en Culiacán se puede ver que el encargado de atender y tratar de convencer a los inconformes de que no vayan a hacer manifestaciones que molesten al mandatario es el delegado de Programas Federales, Jaime Montes Salas, quien luego de que AMLO se va, pareciera no darle seguimiento a nada. Algunas personas inconformes dijeron a este medio de comunicación que la próxima vez no quieren que Montes Salas se interponga entre ellos y el presidente, porque no hace nada. En la pasada visita, este funcionario federal dijo a las viudas de los policías que el presidentes traía cosas más importantes que atender, como los temas de educación y salud. Si para el delegado no es importante que las familias de los policías se queden protegidas con una buena pensión cuando ellos mueran, entonces qué es. Ya basta de tanta insensibilidad por parte de este funcionario, para quien el mundo que él se ha creado todo es maravilloso.

Operación. Dicen que la Comisión Permanente del Congreso del Estado puede recibir la propuesta del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de los posibles sustitutos cuando deje esa responsabilidad, pero los diputados locales no están obligados a elegir a uno de ellos, es decir a Juan Fierro, José Antonio Contreras, Hilda Rodrigo, Héctor Morales o Francisco Espinoza. Sin embargo, se habla de que no solo Chapman quiere dejar a uno en los dos meses que le restan a su Administración, sino también Gerardo Vargas Landeros, alcalde electo, está interesado en que llegue uno que asuma una actitud abierta, transparente y responsable. Así, algunos mencionan que la corriente le favorece a Vargas Landeros, que podría operar ese proceso con el gobernador electo, Rubén Rocha Moya. Es cuestión que este dé línea a los diputados locales morenistas para esa decisión. A ver si saben hacerlo. La única diputada ahomense que está en la Comisión Permanente es Rosa Inés López Castro.

Postergado. En Mazatlán, la obligatoriedad del certificado de vacunación para ingresar a lugares públicos resultó tan mal, que el Ayuntamiento no tuvo más que postergar la vigilancia de esa exigencia. Ayer, el oficial mayor, Javier Lira, anunció una prórroga para que los encargados de los negocios realicen una campaña de concientización durante una semana. Los más inconformes han resultado los turistas, quienes se han mostrado molestos porque continuamente se les exige el documento al ser confundidos con mazatlecos.

Guarda silencio. El doctor Martín Ahumada Quintero se ha mantenido muy hermético en cuanto a los posibles nombres que lo estarían acompañando en su gabinete para gobernar Guasave a partir del próximo 1 de noviembre, por lo que, según él, la única segura hasta el momento es su esposa, Lourdes Cardona, como presidenta del Sistema DIF. La verdad es que, aunque él no lo quiera oficializar, sí son muchos los nombres que se han filtrado ya y de fuentes muy confiables, quienes aseguran e insisten en que Marco Antonio Báez Rochín sería su tesorero, así como Esaú López Bojórquez se haría cargo de la Dirección de Obras y Servicios Públicos. Esmeralda Cota sería la nueva directora del DIF, Adán Camacho Gámez sería puesto como gerente de la Jumapag. René Figueroa se perfila para ser el director de Comunicación Social y otros nombres andan por ahí, aunque esos aún no tendrían el visto bueno.

La palabra. La promesa hecha por el gobernador Quirino Ordaz Coppel a finales del mes de octubre del año pasado durante una visita a Guamúchil se puso en duda, pues afirmaba que las obras de los colectores y la rehabilitación de las 11 escuelas del municipio de Salvador Alvarado estarían listas para diciembre del pasado 2020. Hasta la fecha, las escuelas siguen teniendo algunos cambios y se sigue trabajando en ellas. Tal parece que no se está avanzando al ritmo que se esperaba, y lo grave sería que, en el caso de los planteles educativos, no estuvieran listos para cuando se dé el regreso a clases, pues al inicio de esta semana el secretario de Educación Pública, Juan Alfonso Mejía, señalaba que el regreso a clases sería híbrido y para ello es necesario que la infraestructura educativa se encuentre en condiciones.

