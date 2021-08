Los que saben, dicen que no. No hay condiciones para el regreso a clases presenciales el 30 de agosto, opinó la directora del Hospital Pediátrico, Estela Robledo, sumándose al cúmulo de opiniones en el mismo sentido. Ella manifestó lo que piensan muchos médicos y padres de familia en Sinaloa, no tiene caso mandar a los menores de edad a contagiarse, porque no están vacunados. Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura deben escuchar lo que dicen los médicos y también el sentir de los padres de familia y los profesores. Hay preocupación, la cual crece al acercarse la fecha en la que los alumnos tendrían que regresar a las aulas. Hay incertidumbre porque se percibe que el Gobierno, háblese estatal o federal, no demuestra tener definidos los protocolos a implementar en las escuelas para evitar los contagios. Para las autoridades sinaloenses están en la balanza el mandato del presidente de la República, empeñado en el regreso a las clases presenciales, o la entendible preocupación de los padres de familia ante la posibilidad de exponer a sus hijos a un contagio.

El plan. El que no se duerme en sus laureles es el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, ante la posibilidad del regreso a clases presenciales en el próximo ciclo escolar. Ayer, presidió una reunión estatal con colaboradores de primer nivel y los directores de los planteles en la entidad para diseñar estrategias con el fin de salvaguardar la salud de los jóvenes y de toda la planta laboral ante la tercera ola de coronavirus, que no respeta a nadie. Según dicen, Angulo Castro quiere que la institución educativa esté preparada por si el Gobierno estatal y la Secretaría de Educación Pública y Cultura deciden el regreso a clases presencial. Y ahí, Shantal López Álvarez, directora académica de la institución, presentó la propuesta de Modelo Híbrido Asistencia Presencial Intercalada. Cuando menos, a estos no los va a agarrar tras la puerta la inminente orden de regreso a clases presenciales.

Precaria situación. En Mazatlán, donde permanece el semáforo rojo por la alta incidencia de contagios (75 en el último día), los trabajadores del sector de la salud urgen material preventivo para continuar su lucha contra la pandemia. Los empleados del Hospital General han apelado al sindicato para que intervenga en la exigencia de mejores condiciones de trabajo. El patronato del mismo nosocomio ya inició una colecta de donaciones para comprar material de primera necesidad, como cubrebocas, gel antibacterial y guantes. En esas condiciones se combate la mayor pandemia que se ha registrado en la entidad.

Diferencias olvidadas. Todo parece indicar que las diferencias que en algún momento tuvieron la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, y el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, ya son cosa del pasado, pues ahora, que ambos están en la recta final de sus mandatos, el Ejecutivo ha mostrado mucha disposición por ayudar al municipio con diversos asuntos, por lo que en la última visita que hizo al corazón agrícola de México se comprometió a apoyar en los pagos pendientes que hay con algunos sindicalizados de la Jumapag, además de pavimentaciones en Las Glorias, la quinta etapa de la interconexión de la planta potabilizadora y la segunda parte del Centro de Convivencia Familiar. Sin duda, los pleitos nada bueno dejan, pero vale la pena cuando al final es el pueblo quien sale ganando, y eso es lo que parece estar ocurriendo con la relación entre Quirino y Aurelia.

A todo vapor. A tres meses de cerrar la Administración, los Gobiernos del Évora se encuentran en la preparación de las actividades que les lleve a no dejar pendientes a las Administraciones venideras. El alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, asegura que no dejará herencia a su esposa, la alcaldesa electa, María Elizalde, por lo que ya ha dado instrucciones para que las obras tomen mayor agilidad y pueda dar banderazo de cierre de obras; por otro lado, la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, prepara el paquete para realizar su último informe de labores.

