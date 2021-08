Tú no. Al diputado por el Partido del Trabajo del distrito 03, Fernando García, no lo dejaron entrar a la reunión que sostuvo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, con los candidatos electos y reelectos a los diversos cargos pero que son morenistas. A la reunión acudieron Gerardo Vargas Landeros, Jesús Estrada Ferreiro, Manuel Guillermo Chapman Moreno, entre otros. De acuerdo a personas presentes, el diputado federal, quien volvió a ganar la elección y que se dice es un aliado de los morenistas, hizo tremendo berrinche, pero Alejandro Higuera, quien estaba a cargo de que no se filtrara nadie ajeno, no le permitió el ingreso. Por cierto, los navolatenses siguen a la espera de que Fernando García los apoye con las gestiones ante el Gobierno federal para que la Comisión Federal de Electricidad ya no les corte el vital líquido por el fuerte adeudo que tiene la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato y que él se comprometió a ayudarles.

En el camino. La diputada local electa de Ahome, Cecilia Covarrubias, se quedó con las ganas de ser la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la próxima legislatura. No pudo contra la línea en favor de Feliciano Castro Meléndrez, que salió electo para esa posición en forma unánime en la reunión que tuvieron con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que vino a Sinaloa a seguir con un discurso que nadie le cree. Covarrubias, legisladora reelecta, creyó ilusamente que no iba a haber dados cargados, lo que no fue así porque dicen que sus compañeros electos siguieron la línea del gobernador electo, Rubén Rocha Moya. No de ahorita, sino desde hace muchos años, Castro Meléndrez es de los cercanos de Rocha Moya que aseguran algunos nunca pasó por su mente ceder ese espacio a otro u otra.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Qué es lo que oculta el delegado de la Profeco? Es lo que se preguntan ya muchos representantes de los medios de comunicación en Sinaloa. Y es que desde su nombramiento como titular de esa importante instancia, Juan Vega Arellano se ha mostrado poco accesible a las entrevistas y no da mucha información de las actividades que realiza para combatir los abusos por parte de los comerciantes. Esto complica la transparencia y vinculación puntual que debería de prevalecer en momentos en los que los ciudadanos sufren por el aumento desmedido de servicios tan vitales, como la venta de oxígeno medicinal y terapéutico, así como algunos medicamentos de alta demanda debido al repunte de los contagios por covid-19.

Cambio sorpresa. De todos los funcionarios estatales en Guasave que entraron con la Administración de Quirino Ordaz Coppel, prácticamente ninguno se mantuvo en el cargo, pues por angas o por mangas eran relevados, y donde el único que parecía que terminaría con el sexenio era Sergio Iván Zavala, delegado de Vialidad y Transporte, pero a quien ayer se le acabó también la buena racha al ser separado del puesto. Los movimientos en el gabinete estatal fueron la tónica y en las áreas que tienen en Guasave no fue la excepción, y aunque Sergio Iván Zavala fue un funcionario discreto que no aparecía muy seguido dando declaraciones, se optó por relevarlo por Élmer Fonseca, quien se hará cargo de dicha delegación los poco más de dos meses que le restan a ese Gobierno.

Promotor. Mientras el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicitó hace algunos días un informe sobre la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente que se pretende instalar en Topolobampo, para realizar una consulta ciudadana y determinar si se suspende o no de manera definitiva, el secretario de Economía del Gobierno del Estado de Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado, está en plan de promotor de dicho proyecto, y es que en su visita a la ciudad de Guamúchil el día de ayer, no dejó pasar la oportunidad, al hablar del desarrollo que ha tenido Sinaloa en la actual Administración estatal y las pérdidas durante la pandemia, de mencionar la inversión millonaria para este proyecto que tanta polémica ha desatado, incluso detalló que se trata de una inversión de mil 230 millones de dólares y que producirá 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco para darle certeza al agricultor. Y mientras se señalan las bondades del proyecto que incluso, mencionó Lizárraga Mercado, está autorizado por la Semarnat, el conflicto en este tema continúa.

Síguenos en