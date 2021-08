Amarga realidad. Muchos transportistas de Sinaloa no se imaginaban lo caro que les iba a costar animarse y entrar en el programa de renovación del transporte urbano. Muchos de los que fueron por las llaves de su nuevo camión a la explanada del Palacio de Gobierno, en donde el gobernador anunciaba con “bombo y platillo” el avance de la renovación del transporte público, ahora no pueden dormir por tanta mensualidad que adeudan, temen perder las unidades y en algunos casos son la única fuente de empleo que tienen. Algunos concesionarios se han acercado a solicitar apoyo al gobernador para que hable con las financieras y que estas sean más consideradas, pero no han logrado nada. Ahora están ellos solos con una gran deuda, con casi nada de pasaje y a punto de perder los camiones.

Actos violentos. Hace apenas unas semanas se dio el doble homicidio de los activistas de Morena en el municipio de Sinaloa, José Román Rubio López y Esteban López Beltrán, y ayer de nueva cuenta los actos violentos tocaron a la región, aunque ahora fue en Guasave, donde hombres armados al parecer interceptaron y privaron de la libertad al dirigente del Partido Verde Ecologista en el estado, Gerardo Ríos Ibarra. Durante toda la tarde de ayer se desplegó un intenso operativo por todo el municipio, donde elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Policía Municipal buscaban dar con el paradero del político, pero lo único que lograron hallar fue el vehículo en que viajaba, y sin rastros de violencia, por la misma carretera federal México 15, cerca de una conocida compañía refresquera, pero de Gerardo Ríos aún no se tenía nada, aunque se tiene la esperanza de que sus captores lo liberen sano y salvo, pero por lo pronto, la búsqueda no cesará hasta dar con él.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hazmerreír. Muchos ahomenses pararon oreja por lo dicho por el director general de Gas y Petroquímica de Occidente, Arturo Moya, de que la planta de fertilizantes en Topo podría irse a Texas si no se autoriza su funcionamiento en este año. Por eso, muchos dicen que si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere destrabar el caso lo primero que debería de hacer es ordenar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a desistirse del recurso de revisión ante los juzgados de distrito a la sentencia que existe y se haga la consulta indígena que ordenaron los jueces sobre la planta de fertilizantes. Ayer el presidente de Coparmex, José Ramos, consideró que si la planta se va a Texas el país sería el hazmerreír del mundo. En realidad, el Gobierno mexicano tiene enredado el caso porque una planta de fertilizantes del mismo grupo que empezó dos años más tarde que el proyecto de Topo ya está funcionando en Texas. Y aquí le siguen haciendo al Tío Lolo ante millonaria inversión.

Escándalo. En Mazatlán se ha hecho cada vez más común el exhibicionismo de parejas alcoholizadas que, aprovechando la falta de vigilancia, se muestran desnudas sobre unidades de transporte o interrumpen el tráfico vehicular para bailar en medio del paseo costero. Este fin de semana se dieron dos hechos de ese tipo. Ambos se difundieron de manera amplia a través de las redes sociales, generando la indignación y asombro de los mazatlecos, pues en uno de ellos se ve a una pareja bailando desnuda a la vista de niños que paseaban por el malecón con sus padres. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres advirtió que solicitará el retiro de los permisos de transporte a los choferes que consientan ese tipo de espectáculos en la ciudad.

En el abandono. La población indígena del municipio de Angostura es un sector rezagado en todos los apoyos y rescate de la lengua y del rescate de la cultura. Tan abandonados se encuentran que prevalece un severo problema de drogas en los indígenas jóvenes, poco se ha realizado hasta el momento. Rosaura Silvas Cabanillas, directora de Instituto Municipal Indígena, asegura que el 20 % de la población indígena joven se encuentra con esta problemática, por lo que es necesario realizar acciones que lleven al rescate, por ello la importancia de bajar proyectos que puedan traer recursos para rescatar a este sector, al cual poco se le piensa como prioritario.

Síguenos en