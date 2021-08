Apatía e insensibilidad. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro sigue sin reunirse con las viudas de policías para hablar sobre la homologación de las pensiones. De seguir en esa postura, a ellas no les quedará más que realizar plantones frente al Palacio Municipal, aunque eso al primer edil le desagrade mucho. Las quejosas advierten que la intención del munícipe es que demanden al Ayuntamiento para que el proceso de la homologación se alargue y, con ello, sean otros alcaldes a los que les toque pagar. Con esto, el presidente municipal, quien habla de transparencia y honestidad, estaría haciendo lo mismo que sus antecesores, cuyas deudas le está tocando pagar a él. En el tema de las familias de los policías, es evidente la falta de sensibilidad por parte de la administración que encabeza Estrada Ferreiro, ya que cuando algún agente muere, en vez de apoyar a aquellas, les regatean el salario y solo les dan la mitad del que devengaba, lo que no les alcanza para salir adelante.

A la baja. Será por las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno municipal o la misma previsión de los ciudadanos, quienes disminuyeron las actividades recreativas en las últimas tres semanas;lo cierto es que, de a poco, Mazatlán empieza a reportar menor incidencia de casos activos y, con ello, recupera la tranquilidad perdida. Y es que el puerto llegó a reportar más de 500 casos activos durante esta tercera ola de contagios y vivió una de las condiciones epidemiológicas más difíciles de las últimas décadas. Por ahora, el puerto vive una polémica por la obligatoriedad dictada por el Ayuntamiento para portar el certificado de vacunación para poder ingresar a zonas públicas. Ya una organización citó este fin de semana a una marcha por la defensa de los derechos civiles.

Limpieza. Dicen que el jefe de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Ahome, Rosario Noé Urías, está cantando victoria porque algunos maestros y padres empezaron a limpiar las escuelas para el regreso a clases el próximo 30 de este mes. Sí es cierto que en algunos planteles se inició con eso, pero esa tarea no se hizo en la mayoría de las instituciones educativas de nivel básico y en unas no participaron los padres de familia. Es más, los maestros se involucraron a fuerzas, pero eso no implica que estén de acuerdo en regresar a clases presenciales, por el alto riesgo de contagio de coronavirus en los menores. Incluso, pese a que limpien las escuelas, no están en condiciones de recibir a los niños. Sin embargo, el jefe de Servicios Regionales trae “chicoteados” a los directores y maestros para rendir un “buen informe” a sus superiores.

Harán consulta. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Guasave anunciaron que, ante la intención del Gobierno de retrasar a clases presenciales para finales del presente mes, destacaron que dicho organismo hará una consulta del 15 al 22 de agosto con los padres de familia para saber si están de acuerdo con el retorno a las aulas, pues con el alto índice de contagios de covid-19 que existe hoy en día, no se pueden tomar decisiones a la ligera en ese aspecto. Esperan que para el 25 de agosto ya se tengan los resultados de la encuesta; y aunque no están en contra de que el ciclo escolar inicie en la fecha pactada, deben ser los padres de los alumnos los que decidan si hay o no condiciones para que sus hijos retornen al salón.

La esperanza. La situación de la creación de una presa para uso agrícola en la región del Évora está que alienta a los productores de los municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, debido a que la situación en este sector es crítico, luego que el agua que se usa para riegos de la presa Eustaquio Buelna es insuficiente y la zona no ayuda debido a que se encuentra en la última área para recibir el agua de la López Mateo. El líder del Módulo de Riego 74-2, Dagoberto Llanes, dijo que la esperanza de poder reactivar el campo y establecer medidas para mayor número de tierras de riego en esta zona es la presa Piedra Labrada. Estudios que ya se hacen para su factibilidad, piden que sea considerado en tema agrícola como parte fundamental para su construcción.