Fuera de la realidad. Gran molestia está ocasionando que el “Tío Ponchito”, como le gusta que los niños le llamen a Juan Alfonso Mejía López, esté señalando que el 78 por ciento de la población escolar en el mundo ya regresó a las aulas. Las respuestas de la ciudadanía no se han hecho esperar, porque el secretario de Educación Pública y Cultura está comparando la infraestructura de las escuelas de Sinaloa con la de otros países, en donde los Gobiernos invierten más en educación. En este tema, el funcionario no es claro en decir cuáles son las escuelas en las que se va a poder regresar y en cuáles no. Al ser cuestionado, solo contesta que el regreso a las aulas será sin prisas pero sin pausa, pero no es suficientemente claro y crea incertidumbre entre los padres; quien debería de aclarar dudas, genera más.

Como la humedad. El alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, estuvo en el informe de actividades legislativas del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez. Más tardó en terminar el evento que en subir a las redes sociales fotos con algunos actores políticos, sobre todo morenistas a los que se les metió como la humedad tras las resistencias que unos mostraron por su pasado priista. Con solo decir que hasta se tomó fotos con la senadora Imelda Castro. Otra imagen que el alcalde electo de Ahome hizo circular fue con el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, y el gobernador, Quirino Ordaz Coppel. Sin embargo, en el mensaje de su puño y letra solo menciona que acompañó en el informe legislativo a Rocha Moya. A algunos les extrañó que no mencionara al gobernador.

Les urge. Por estos días, el sector de la pesca ribereña del país mantiene una lucha para que la Conapesca acelere los trabajos de gestión ante el Gobierno de los Estados Unidos para que se les exente del veto aplicado al camarón mexicano en los mercados de ese país. Y es que, aún y cuando los ribereños no usan excluidores de tortuga ni tienen pesca incidental de esa especie, se les incluyó en la penalización aplicada al sector de la pesca de altamar por mal uso de los excluidores de tortuga. Desde mayo de este año, ambos sectores están vetados de los mercados de la Unión Americana. El fin de semana, líderes ribereños de Sinaloa y Sonora tomaron en la Ciudad de México las oficinas de la Inapesca y demandaron la destitución de Pablo Arenas, director general de esa instancia, por negligencia e ineptitud. A los ribereños se les ha informado que se harán las inspecciones dos meses después de que inicien las capturas de la nueva temporada, pero eso solo aumenta la posibilidad de un colapso de su economía.

Endurecen medidas. Los consejos de salud se reunieron de nuevo ayer en Guasave para analizar la grave situación por lo que se atraviesa con el tema covid-19, así que decidieron endurecer las medidas con el fin de que se aplane la cadena de contagios, es por ello que desde ayer solo se permite que los negocios no esenciales solo puedan recibir a un 30 por ciento de la capacidad total de su aforo, siendo el uso del cubrebocas obligatorio en todos los sitios, incluso al aire libre. También se hizo hincapié en que, aunque no es obligatorio presentar el certificado de vacunación para ingresar a los establecimientos, esperan que los comercios incentiven a sus clientes para que usen este documento, el cual sí será requisito para acceder a oficinas municipales, pues la idea es frenar lo más pronto posible esta ola de contagios.

Desinterés. La población indígena del municipio de Angostura enfrenta diversas problemáticas que impiden que sus miembros, o la mayoría de ellos, puedan tener acceso a oportunidades que les permitan desarrollarse profesionalmente, es por ello que tienen que emigrar en busca de mejores trabajos. En este punto destaca el poco interés hacia este sector de la población angosturense, pues hay que recordar que el diputado local del distrito 9, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, secretario de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas, a pesar de ser uno de los diputados con más iniciativas presentadas durante la actual legislatura de manera individual, con 25, solamente en una abordó el tema de los pueblos indígenas sin mayor éxito. En esta iniciativa, presentada el 24 de enero del 2019, se especificaba la intención de impulsar las actividades productivas de los pueblos indígenas y así permitirles la autosuficiencia económica, así como crear los espacios necesarios para la atención de niños, niñas y jóvenes indígenas. ¿Qué pasó? Esta iniciativa de Chenel que planteaba reformas a la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas fue turnada a comisiones el 26 de febrero del 2019, mientras que el 26 de agosto del mismo año se venció el plazo para dictaminar, quedando su estatus solo en una segunda lectura de iniciativa. ¿Así cómo?