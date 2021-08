Incongruencia. Sí existen las condiciones para el regreso a las clases presenciales, pero no hay dinero para reponer todo el cableado y lo que fue robado en los planteles educativos, no hay recursos para invertir en la infraestructura, dijo el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Mientras él declaraba esto, este medio de comunicación conocía el caso de un kínder, el cual no tiene barda, le urge la impermeabilización porque los niños se mojan más adentro del aula que afuera. Muchos padres de familia tenían la esperanza de que el gobernador ayudara a mejorar los planteles escolares en los que van sus hijos, pero a lo declarado por el mandatario estatal esto no será así, sí hay condiciones de que los menores regresen a los planteles siempre y cuando ellos le inviertan en la infraestructura, lo cual es muy difícil.

Mueve el avispero. Dicen que la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, le picó la cresta a quien le disputa legalmente la diputación local pluri de Morena, la fortense Gloría Urías Vega. Y es que Leal difundió en redes sociales haber recibido la constancia del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que la acredita como diputada local electa. Se habla que Urías Vega hizo acuse de recibo, pero si para esas van ella también tiene una constancia de esas. La alcaldesa de Guasave festina el documento. Sin embargo, lo que no dice es que el litigio legal aún no concluye porque el caso sigue vivo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es que si los magistrados le dan el lado a Urías Vega, ese papelito que mostró Leal no va a valer ni un cacahuate. Algunos señalan que si la maestra indígena de El Fuerte hubiera enderezado bien el juicio que entabló otra fuera la historia.

Deshoja la margarita. Será después de la conmemoración del inicio de la independencia, el próximo 15 de septiembre, cuando el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, dará a conocer parte de su gabinete. Al menos así lo reveló ayer en Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, quien por estos días se desempeña como secretario particular del próximo mandatario sinaloense. En una entrevista con EL DEBATE, Higuera Osuna dijo que Rocha Moya está concentrado en la integración de su gabinete de gobierno y que lo mismo anota que borra. Lo que sí es seguro, agregó, es que los rubros de salud y educación serán los prioritarios en el arranque de la nueva administración.

Costos de producción. La preocupación del sector agrícola por recibir un presupuesto más benévolo este año parece estar más justificado que nunca, ya que en la actualidad los costos de producción se les han elevado hasta en un 14 por ciento, ya que insumos como el fertilizante, combustible, semilla y agroquímicos andan por los cielos, de ahí su urgencia porque los apoyos que les quitaron se les regresen de nuevo. Los diversos organismos agrícolas solo están a la espera de que la Caades los convoque a una reunión que sostendrán con los diputados federales sinaloenses, para ir creando esa sinergia que buscan con el fin de que los ayuden para que al campo se le dé un mejor trato, pues en los últimos años el Gobierno federal los ha dejado al garete.

El bombardeo. Desde el domingo en la tarde, el movimiento de redes sociales de parte del SNTE 53 con flayer y videos en donde se asegura que no hay condiciones del regreso escolar ha hecho eco en los maestros de Sinaloa. A través de la cuenta oficial del SNTE 53 en donde aparece el líder Fernando Sandoval, en los videos mostrando planteles enmontados, aulas llenas de polvo y baños en pésimas condiciones, así como otras fallas estructurales de los planteles, se resalta que en el estado de Sinaloa no hay condiciones para un regreso a clases presencial. El recorrido es de cada uno de los 18 municipios del estado y aseguran que no basta el deseo de querer regresar, sin embargo, aseguran estar conscientes de la necesidad de un regreso presencial, pero no con semáforo en rojo, por lo que será necesario emprender acciones educativas y de salud que lleven a establecer medidas que permitan un retorno seguro a las aulas. De ahí que convocan a las autoridades a aplazar el regreso presencial a las aulas.