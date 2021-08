Lo que ya se sabía. El secretario general de la Sección 53 del SNTE, José Fernando Sandoval Angulo, realiza un tercer recorrido por los planteles educativos del estado atendidos por los maestros de su sindicato y, tras haber dialogado con ellos y con padres de familia, sigue sosteniendo que en Sinaloa no hay condiciones de que los menores de edad regresen a clases presenciales. Se ha encontrado con que en algunas escuelas no hay ni siquiera agua y, desde allí, ya no se está en condiciones, otras no tienen luz, barda, y las que fueron saqueadas no tienen absolutamente nada. Aclaró que los maestros están con toda la disposición de volver, siempre y cuando haya condiciones y no los expongan ni a ellos ni a los niños. Critica que los Gobiernos federal y estatal pretendan que se regrese a clases presenciales sin dar los recursos para sanitización y para cubrir las necesidades básicas.

Muerde la mano. Atrapada en la realidad que nunca quiso ver, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, culpa a todos menos a ella del problema del agua potable, que ha provocado que los fortenses se manifiesten en su contra. Incluso, reclama al gobernador, Quirino Ordaz Coppel, porque la dejó sola, sin tomar en cuenta el apoyo que le dio todo en el sexenio. En medio de un municipio que empezó a arder, Ramos Carbajal ofreció una conferencia para decir que no tienen dinero para abonar a la CFE, que les cortó la luz en algunas plantas. Sin embargo, sí lo hubo para sus viajes, sueldazos de ciertos compadres, etc. También culpa a los diputados locales que no rescataron financieramente a la Japaf, lo mismo que al gobernador. Y por si fuera poco, responsabiliza al alcalde electo, Gildardo Leyva, de las manifestaciones de la población en reclamo del agua, como ocurrió en Mochicahui y San Blas. Su pesadilla apenas empieza.

Favorecido por el semáforo. Sinaloa regresará este fin de semana al semáforo naranja, al disminuir el índice de casos activos, y no hay municipio que se beneficie más de ello que Mazatlán. La tercera ola de contagios, que ha empezado a menguar, demostró la vulnerabilidad de la economía mazatleca a los cambios epidemiológicos. La afluencia de turistas cayó significativamente a mitad de temporada y ya el fin de semana la ocupación hotelera apenas alcanzaba el 50 por ciento. El cambio de semáforo también termina con el riesgo de que las navieras prolongaran su ausencia del puerto debido al alto índice de contagios. El arribo de cruceros se mantiene firme para reanudarse el próximo 24 de agosto.

Más nombres. Todo indica que el doctor Enrique Covarrubias Hernández será el próximo director de Desarrollo Social en Guasave, quien en la pasada encuesta interna de Morena buscó ser el candidato a diputado federal en el Distrito 04, pero al final fue Casimiro Zamora Valdez quien se ganó esa oportunidad, para acabar logrando reelegirse. El médico ya fue candidato del PRD a la diputación federal en el 2015, pero no pasó de ahí, y quien ahora tendrá la oportunidad de pertenecer al gabinete de Martín Ahumada Quintero, en un cargo al que muchos aspiran, pues es la dirección idónea para promover la imagen de quien ahí despacha. El doctor Covarrubias es gente del exalcalde de Guasave Raúl Inzunza Dagnino, pero también tiene amistad con Adán Camacho Gámez, quien es uno de los personajes cercanos al alcalde electo, además de que Adán también suena para ser el próximo gerente de la Jumapag, por lo que no extraña que se haya colado entre los funcionarios de la próxima administración.

Firmes. Se unen en una sola voz líderes del SNTE 27 y del 53, Everardo Meléndrez Hernández y Tomas Enrique Cervantes López, respectivamente, al considerar que no hay condiciones para un regreso a clases de manera presencial, y es que afirman que los planteles están en malas condiciones. Meléndrez Hernández incluso declaró que el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, ya dijo que así se quedarían los planteles por el momento porque no hay dinero para la reparación de todos los daños que se fueron generando en este año y medio de pandemia.