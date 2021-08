¿Qué necesitan? Los diputados no respaldaron el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución relacionado a la denuncia de familiares de reos del penal de Aguaruto de que en el penal se ejerce la prostitución, de que se cobra por el ingreso de alimentos, entre otros abusos. El diputado por Morena Pedro Villegas Lobo pedía que el Congreso del Estado instruyera al gobernador Quirino Ordaz Coppel que investigara la denuncia y se investigara al director. La diputada por el PRI Gloria Imelda Félix Niebla expuso que era un punto impreciso, y hasta el propio presidente de la Mesa Directiva, Rosario Romero, votó en contra. Si desde hace años se ha denunciado la gran corrupción que existe en el penal, ¿porque no tomar cartas en el asunto y empujar una investigación a fondo?

De fiesta. Por una cosa u otra, un alivio sienten muchos ahomenses con la salida hoy de Guillermo “Billy” Chapman como alcalde de Ahome. Mientras que en la mañana va a pedir licencia definitiva en sesión de cabildo, en el que seguramente los regidores oficialistas lo van a llenar de elogios, por la tarde algunos van a realizar un rally vehicular por las principales calles de la ciudad para celebrar su salida. La invitación empezó a circular por las redes sociales, lo que, quiérase o no, alebrestó a muchos que reprueban el liderazgo y el Gobierno de Chapman. En tanto, todo indica que el Congreso del Estado designará al sustituto la próxima semana, en donde algunos diputados, como Cecilia Covarrubias, ya coquetean con las propuestas que trae Chapman, contrario a lo que desean los ahomenses. Por algo algunos diputados locales lo siguen respaldando.

Afectados. Los pescadores ribereños han resultados los más afectados por el retiro de la certificación del camarón mexicano por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Se les castigó por las irregularidades detectadas en el uso de excluidores de tortugas en la flota de altamar, cuando ni siquiera usan excluidores y la pesca incidental de tortugas es casi nula. A los ribereños se les hará una revisión para recertificarlos y que, con ello, sus productos puedan comercializarse en los mercados de la Unión Americana. El reciente acuerdo es que le darán celeridad al trámite, pero en este sector nada es seguro. Existen aproximadamente 74 mil 286 embarcaciones de pesca ribereña en México, cuyos usuarios son los afectados.

Concluirá mandato. La alcaldesa de Guasave ha confirmado que no rendirá protesta como diputada local el próximo 1 de octubre, día cuando entrará en funciones la 64 Legislatura del Congreso del Estado, ya que hizo el compromiso de terminar su mandato y lo va cumplir, pues al otorgarle la ley el poder rendir protesta hasta 20 días después de la fecha antes citada, lo hará valer. Aurelia Leal López asegura que su interés por seguir en la alcaldía es para vigilar que no queden obras inconclusas de las que ya llevan muy avanzadas, además de estar al pendiente que el proceso de entrega-recepción se haga en tiempo y forma. Asegura que su interés de quedarse gran parte del mes de octubre, para nada tiene que ver con solventar presuntas irregularidades, pues a las pruebas se remite de que no tiene nada que temer en lo que al manejo de los recursos se refiere. Ya veremos.

Necesidad de apoyo. De acuerdo con cifras del Coneval, en el municipio de Angostura la mayoría de la población no cuenta con un ingreso per cápita para poder cubrir las necesidades básicas, esto lo señalaba hace un par de días el director de Bienestar Social del Ayuntamiento, Omar Duarte Rodríguez, pues ante el panorama que se vive en el municipio se siente la falta de apoyos como el empleo temporal, por mencionar un ejemplo. Pero ante la situación que afecta principalmente a las familias más vulnerables, resulta necesario que más dependencias se incorporen a buscar estrategias y no solamente sea la Secretaría de Pesca la que siempre esté llevando el empleo temporal a pescadores, pues también se tienen necesidades entre los trabajadores del campo agrícola y quienes desempeñan otro tipo de oficios.