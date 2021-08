¿Se le agotó el tema? Mientras una gran cantidad de padres de familia expresan a los directores de las escuelas y por redes sociales su inconformidad por el regreso a clases presenciales, las autoridades educativas se mantienen en su decisión de arrancar el ciclo escolar 2021-2022, en las condiciones actuales, sanitarias y de infraestructura, en las aulas. Hasta el fin de semana no se había logrado convencer a los sindicatos de maestros de regresar a las aulas y de acuerdo a fuentes del tercer piso, esperan que esto ocurra este lunes, pero maestros del SNTE 53 dudan de que a su líder lo convenzan de que ellos regresen a las escuelas que no cuentan con lo básico para operar. En algunos planteles se requieren inversiones de 100, 200, 300, 500 mil y hasta 2 millones de pesos o más para dejarlas funcionales, pero la administración estatal ya dejó en claro que no tiene recursos para invertir. Además del covid-19, a los alumnos se les pondría en riesgo por el calor en donde se robaron el cableado y los aires acondicionados.

¿Espionaje? La diputada federal Yadira Marcos puso un mensaje en Twitter que le ‘hackearon’ su cuenta de WhatsApp. También le ha pasado al gobernador electo Rubén Rocha Moya, a senadores, diputados federales y otros políticos que están denunciando ser víctimas del espionaje, del ‘hackeo’ de sus cuentas y de extorsiones hechas a sus nombres. Los que saben dicen que el ‘hackeo’ tiene que ser de muy buen nivel y con equipamiento tecnológico o provenir desde el mismo Gobierno o de alguien que ya estuvo en el gobierno y tuvo acceso a esta tecnología. ¿Es fuego amigo?

Se le resbalan las críticas. Mazatlán urge contar con un reglamento de uso de la Zona Dorada, del malecón y el Centro Histórico para evitar que cada administración o empresa, por influyentismo o intereses particulares quieran imponer ocurrencias, como los megatopes, cuya construcción en la zona hotelera mantiene acaparada la opinión pública del puerto. No es la única intervención que ha generado polémica. En el caso del malecón, cada administración municipal quiere hacer sus cambios: el priista Jorge Abel López lo pintó con los colores que identificaban su gobierno; lo mismo hizo Alejandro Higuera; Carlos Felton desapareció las áreas de aparcamiento y plantó palmeras en zonas peatonales. Ahora, la administración de Luis Guillermo Benítez cede a las propuestas empresariales para intervenir la zona hotelera y justifica la construcción de megatopes pese al rechazo ciudadano. A las críticas, el munícipe responde que los mismos dispositivos se instalarán por toda la ciudad.

Ocupan subsidio. Ante la amplia posibilidad de que la presa Bacurato no reúna los volúmenes de agua que se requieren para que los productores de Guasave tengan un ciclo de siembra sin restricciones, ven como opción el uso de pozos para aprovechar también esa agua, el problema es que para operarlos, ya sea con diésel o energía eléctrica, les saldría muy caro. Ante esta situación, agricultores piden que se les regrese el subsidio a la energía eléctrica que tenían hace dos o tres años, pues en estos momentos les sería de mucha ayuda. Ya veremos si desde el Gobierno federal los escuchan, aunque la realidad es que con todos los programas que les han recortado, se antoja difícil que les den ese gusto.

Esfuerzos y prevención. El secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, José Jeovan Rosas Corrales, se encuentra en un arduo trabajo recorriendo los cultivos de temporal en la entidad y tratando de concientizar a los productores sobre el tema del agua para el ciclo agrícola O-I, y es que aunque se han registrado buenas lluvias esta temporada, las presas en el estado presentan una captación del 40 por ciento, a lo que el funcionario estatal llama a los agricultores a pensar en cultivos de baja demanda de agua para el próximo ciclo, pues no se sabe cómo sea el comportamiento de los fenómenos meteorológicos en las próximas semanas, y es precisamente de estos de lo que depende el buen o mal desarrollo de la actividad agrícola.