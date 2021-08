En alerta. El que Sinaloa esté en color amarillo en el semáforo epidemiológico no significa que se deba bajar la guardia y si llega a estar en verde, la población debe seguir cuidándose como si estuviera en rojo, aclaró el secretario de salud, Efrén Encinas Torres. Esta recomendación es muy importante debido a que el sábado se reportaron 56 nuevos fallecimientos por covid, y el domingo el reporte de personas que perdieron la vida fue de 58. Además, ayer el titular de Salud confirmó cuatro casos de hongo negro en el estado, de los cuales dos pacientes ya perdieron la vida. Por eso la recomendación a la población es que no crea que por tener la vacuna ya pueden realizar una vida normal, eso no es así y a seguirse cuidando por amor a la vida propia y a la de los demás.

A ver si ahora. El alcalde electo de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, dijo que ya habló con el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en busca de solucionar el problema que por años ha aquejado al municipio, por más promesas que hagan los candidatos a la presidencia municipal: el retraso en los pagos a CFE que hace que corte la energía eléctrica a las plantas potabilizadoras y los fortenses se queden frecuentemente sin agua. Eso, sí, el alcalde electo admite que necesita estar dentro de la administración para ver qué van a hacer, para analizar los números de la administración y también los de la Junta de Agua. Y es que sorprendió muchísimo que la alcaldesa Nubia Ramos dijera que no tiene dinero para pagar porque la dejaron sola con la deuda, cuando hasta rifó un automóvil entre los empleados en la última posada del Ayuntamiento. Ver para creer.

*Nueva alberca en Mazatlán*. La instalación de los pasos peatonales elevados, que se popularizaron como megatopes, no solamente provocaron percances vehiculares, sino que con la reciente lluvia, la altura generó que se formara una nueva laguna o alberca al aire libre en Mazatlán. Por diversas causas, especialmente por el daño a los automóviles, estos pasos peatonales han sido un fracaso, más cuando se instalaron por un particular, porque ni siquiera permiso de la Dirección de Planeación tenían para haberse puesto. El alcalde, aunque ha dicho que los harán más pequeños, ha defendido hasta la fecha su instalación, que al parecer solo a él le gustó.

Asume el reto. El diputado federal guasavense Casimiro Zamora Valdez, quien por cierto logró la reelección en el Distrito 04, asegura que en la 65 Legislatura buscará ser el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en el Congreso de la Unión, porque lo ve como una gran oportunidad para hacer muchas cosas desde ahí en beneficio de Sinaloa y el país entero, y tal vez una de ellas podría ser la aprobación de la nueva Ley General de Aguas. Y es que muchos pensaron que en esta 64 Legislatura se iba sacar adelante, luego que desde el 8 de febrero del 2012 se ordenó por ley el aprobarla, y dieron de plazo un año para ello, pero nunca llegó, hoy ya se está en el 2021 y todo sigue igual, pues se continúa con una ley que no garantiza el derecho humano al vital líquido, como lo dicta el Artículo 4.° de nuestra Carta Magna. Si el diputado morenista logra su cometido, tendrá esa tarea pendiente de echar abajo esa vieja ley que data desde 1992 y que permitió que solo unos cuantos la acaparen, lo que ha provocado que en la actualidad, unos 10 millones de mexicanos no tengan agua.

Ante los tribunales. En donde las líneas de la decisión no se acomodan de manera definitiva es al interior de la integración del Congreso del Estado de Sinaloa, luego que el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), que dirige Juan Carlos Estrada Vega, interpusiera un recurso de impugnación a la diputación local de representación proporcional, que en estos momentos recae en la priista mocoritense Gloria Himelda Félix Niebla. Por lo que la definición recaerá en los tribunales, si el Partido Acción Nacional incrementa a tres diputaciones de las dos que ya tiene segura y que se habla pudiera recaer en la panista de origen culiacanense, pero con intereses en Guamúchil, Claudia Singh Singh, o el PRI la amarra con Gloria Himelda Félix en esta posición.