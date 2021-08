Que no se descarta ni se apunta. Así dijo sobre sus aspiraciones para encabezar la Secretaría de Agricultura y Ganadería Gonzalo Beltrán Collantes, expresidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), quien este miércoles ofreció una conferencia en Culiacán y aprovechó para exigir que la designación del próximo titular de esta dependencia estatal no sea por pago a cuotas políticas. Pareciera que el también exdirigente de la Asociación de Agricultores del Río San Lorenzo no sabe de política, pues la mayoría de los cargos obedecen precisamente a eso, al pago de cuotas. En el encuentro con reporteros, el exdirigente agrícola negó estar haciendo “grilla” para ser tomado en cuenta por el gobernador electo Rubén Rocha Moya, incluso dijo esperar que el morenista designe a una persona que conozca y haya vivido la problemática del campo, pero, sobre todo, que dé respuestas.

El control. El rumor de que Jaime Montes fue destituido de la Delegación de Programas Federales, dicen que salió desde el centro del país para ir midiéndole el terreno a Juan de Dios Gámez Mendívil, quien, según los analistas de café, será el encargado de manejar los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Jaime Montes es aún diputado federal con licencia y, a pesar de que tenía la posibilidad legal de reelegirse, no lo hizo. Se la jugó con Luis Guillermo “Químico” Benítez y ahí están los resultados. Con el cambio, Rocha Moya no solo tomará el control político de los programas sociales, sino también el control administrativo del mundo de dinero que llega y se distribuye en efectivo en Sinaloa. Dicen que para eso quiere a un hombre que le ha ayudado en finanzas y administración. Juan Dios Gámez le sirvió en la campaña por la gubernatura desde posiciones administrativas y fungió como candidato suplente de Feliciano Castro, quien será el coordinador del Congreso. Mira nomás, ambos personajes serán pieza clave en la toma de los hilos del poder del nuevo gobernador de Sinaloa.

Personaje aparte. Parece que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, es el personaje que realmente polariza —políticamente hablando— a los detractores de su Gobierno, pero también a quienes lo defienden. Mientras mucha de la “grilla” se concentra en la figura del alcalde, su esposa, la presidenta del DIF, Gabriela Pecha Chico, en las últimas semanas ha estado muy activa en sus redes sociales, en causas de todo tipo, pero ligadas a su cargo como presidenta del DIF. A diferencia de lo que pasa con el presidente municipal, a la primera dama no le va tan mal en las plataformas sociales en internet, incluso parece tener más actividad que el mismo presidente municipal.

Desesperación. Pescadores de Guasave andan desesperados porque ya les urge que se levante la veda del camarón, pero esto ni fecha tiene aún, pues, debido a la pandemia, no se han podido reunir con las autoridades correspondientes;pero, a pesar de ello, confían en poder salir a la captura a principios de septiembre. Lo que también los tiene sumidos en la incertidumbre es que aún no conocen los resultados de los estudios que se han hecho del desarrollo del crustáceo, pues es clave para que se defina si las condiciones son las aptas para que se levante la veda, aunado a que se prevé que esta temporada dicho producto tenga un buen precio en el mercado. Por lo pronto, muchos hombres del mar andan de albañiles o en labores agrícolas, pues lo que se está capturando ahorita no les es redituable, así que mejor se esperan al camarón para entonces sí volver a la labor de la que siempre han vivido.

Cónclave. El presidente municipal electo de Salvador Alvarado, Armando Camacho Angulo, en los últimos días ha tenido encuentros con diferentes sectores y empresarios que fueron parte de su triunfo en el proceso electoral. Recientemente se le vio en una charla en un conocido comedero político del municipio con el exsecretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado Roberto Valenzuela Leal, así como el exoficial del Registro Civil de Mocorito Paúl Angulo. Por todos es conocido que los encuentros en las canchas deportivas entre el exsecretario y el alcalde electo no son fuera de lo normal, sin embargo, en este tipo de encuentros se revela lo que para muchos era un secreto a voces: que el respaldo a la campaña del abanderado morenista siempre fue mostrado por debajo del agua del priista Roberto Valenzuela Leal.