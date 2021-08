‘Truena’ diputada del PAS contra Morena. La diputada pasista Angélica Díaz Quiñónez estalló en contra de los diputados morenistas luego de que este jueves no tomaran en cuenta su iniciativa de hacer obligatorio el uso de cubrebocas a la hora de reformar la Ley de Salud. La legisladora les recriminó a sus compañeros que, a pesar de que su iniciativa estaba respaldada con 100 mil firmas, la hayan ignorado y, en cambio, sí tomaran en cuenta la de la morenista Mariana Rojo Sánchez para incluir al covid-19 dentro del catálogo de enfermedades transmisibles en Sinaloa. Angélica Díaz cuestionó la falta de voluntad política para tomar en cuenta su iniciativa en un momento en que urgen medidas preventivas contra el coronavirus. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud, la priista Guadalupe Iribe, confirmó que quedaron pendientes tres iniciativas sobre el uso del cubrebocas: la del PAS, una del PRI y otra del diputado José Ramón Monreal, también de Morena, pero admitió que los abogados observaron inconsistencias en la revisión de estos proyectos.

Sin sorpresa. Ahora sí que no valieron las denuncias y sentencias. Juan Francisco Fierro Gaxiola rindió protesta como alcalde sustituto de Ahome. Más atrocidades se cometieron antes, dicen algunos. Si ya faltan dos meses. Aunque tuvo voto en contra de los diputados morenistas María Victoria Sánchez Peña y Pedro Alonso Villegas Lobo, quienes denunciaron que es una ofensa por la existencia de dos sentencias confirmadas por violencia política en el Tribunal Electoral del Estado, el Congreso del Estado ya lo tenía planchado. Así, Juan Fierro tomó protesta como alcalde en sustitución de Manuel Guillermo Chapman Moreno, luego de que el pleno aprobó por mayoría el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. El alcalde sustituto se va a desempeñar en el cargo a partir de ayer, 26 de agosto, hasta el día que culmine el periodo del ejercicio constitucional de los actuales integrantes del Ayuntamiento de Ahome, que es el 31 de octubre. Por eso, ayer mismo, a las 18:00 horas, el cabildo de Ahome lo oficializó. Muchos se preguntaron ¿qué cuentas va a rendir? Si ya sacaron bultos y más bultos con los documentos importantes de Palacio.

Se pone ‘de pechito’. El gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha estado trabajando mucho la parte social desde hace meses, en especial en sus redes sociales, donde ayer pidió a los ciudadanos comentarle sus problemas o necesidades a través de Facebook. Insistió en su mensaje que trabajará en obras con sentido social que tengan un impacto real en la vida de la gente y en el bienestar de Sinaloa. Recordemos que durante su campaña a la gubernatura dijo que prefería realizar muchas obras pequeñas que resolvieran problemas puntuales de las comunidades el estado, a concentrar todo el recurso a un par de megaobras en la entidad. Al parecer, lo quiere cumplir y, al pedirle a la gente que le comentara sus necesidades, pues ya le están lloviendo las peticiones.

Reunión pendiente. Esta semana parecía que por fin se iba a dar la reunión entre el alcalde electo de Guasave y los próximos regidores de Morena, pero luego de que Martín Ahumada Quintero les canceló en par de ocasiones, ahora fueron ellos los que se dieron el lujo de dejarlo esperando. Algo no anda bien con los morenistas, por lo menos entre el presidente municipal y los regidores electos, pues ellos son los únicos con los que no ha tenido un encuentro previo a iniciar su Gobierno, ya que con los ediles del PAS, PRI y PAN quedó resuelto ese punto desde hace varios días. Se sabe de antemano que el doctor Ahumada no aparece mucho en escena porque es en estos momentos cuando el teléfono no deja de sonar, ya que todos los que anduvieron en la campaña con él están en busca de un puesto como compensación, y vaya que fueron muchos los que le ayudaron, pues Ahumada Quintero, al no tener gente para encarar el pasado proceso, tuvo que recurrir con quienes sí tienen capital político, y pues ahora toca que él los ayude a ellos. Tal vez esa sea una de las razones por las que no ha recibido a Julio Villicaña, Maura Guerrero, José Luis Quevedo y Sergio García, ediles que emanan de esos grupos que lo respaldaron en el pasado proceso electoral.

En la espera. La alcaldesa de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, se encuentra a la espera de que el alcalde electo Armando “Iguano” Camacho Aguilar se acerque con ella a las instalaciones del Ayuntamiento y así empezar a trabajar con lo correspondiente al cambio de Poderes con el equipo de transición en el proceso de entrega-recepción, pues ya faltan poco más de dos meses para que culmine la actual Administración, por lo que se requiere de una vez sentarse a platicar para seguir viendo en pro del municipio. Cabe mencionar que en Angostura ya se tiene el equipo de transición del alcalde electo, Miguel Ángel Angulo Acosta, el Profe Mayke; en Mocorito también se ha tocado ya de alguna manera el tema, mientras en Salvador Alvarado se dice que los nombres del equipo de transición podrían darse a conocer en el mes de septiembre.