Dan en el ‘clavo’. Directivos del transporte de alquiler mediante aplicaciones digitales pusieron el dedo en la llaga durante una reunión con diputados locales que tienen la encomienda de sacar adelante el dictamen sobre la Ley de Movilidad, pues señalaron que en Sinaloa operan choferes que traen cuentas clonadas y/o prestadas de manera irregular, lo que no solo representa un engaño al usuario, sino también un riesgo, por lo que pidieron a la autoridad estatal regular esta situación. En la reunión virtual estuvieron también dirigentes del transporte público, quienes se oponen tajantemente a la operación del transporte de aplicación, pues afirman que eso les reduce sus ganancias y ahorita muchos están endeudados por las nuevas unidades que les facilitó el Gobierno del Estado. Lo que a lo mejor nadie les ha dicho es que todos tienen derecho a trabajar, obviamente bajo un reglamento, y al final es el usuario el que decide en qué medio moverse. En este encuentro estuvo la diputada Flora Isela Miranda, presidenta de la Comisión de Comunicación y Obras Públicas en el Congreso local, y destacó la importancia y el crecimiento del transporte de aplicación.

Bien dicen que cae más pronto un… Los que presumieron que ya “están trabajando por el bien del país”, aunque ni un mexicano se los crea, son los diputados federales electos el 6 de junio. Pero lo que sí no está en duda es que son muy buenos para las selfies. Ayer difundieron en sus redes una foto en la que aparecen los diputados Ana Elizabeth Ayala y Billy Chapman, de Ahome; Merary Villegas y Yadira Santiago Marcos, de Culiacán; Casimiro Zamora, de Guasave, Olegaria Carrasco, de Mazatlán, junto a Martha Nabetse Arellano. Sorprendió la foto no por el simple hecho de tomársela, que para eso se pintan solos, sino porque el exalcalde de Ahome dijo que cómo iba a hacer conversación en un Congreso “mediocre”, donde los diputados de Morena eran ignorantes, que cómo podría conversar o hacer consensos políticos si no tenían ni título universitario. Pues parece que muchos se la dejaron pasar.

Desgajamientos imparables. No hace falta una gran lluvia para que las laderas del Libramiento Mazatlán se deslaven, pero ahora con las precipitaciones dejadas por Nora fue muy evidente cómo las fallas en este tramo carretero se acentuaron. Es una obra importante, construida por una empresa de Carlos Slim (él mismo vino a inaugurarla de la mano de Enrique Peña Nieto), pero pese a su importancia y eficiencia al desfogar el tráfico de la ciudad, sus constantes fallas la hacen digna de una investigación, para deslindar responsabilidades de posibles omisiones que representan muchos riesgos para quienes por ella transitan.

Semáforo real. El dirigente del SNTE 53 en Guasave, José Manuel García, aseguró que los maestros no regresarán a las clases presenciales mientras que el semáforo no esté en verde, pero que sea un verde real, no de mentiras, aunado a que también están esperando que les aprueben una segunda dosis del biológico Cansino para todos los profesores, y que sean inmunizados los niños de 12 años en adelante, para que sea un retorno a las aulas verdaderamente seguro. Reconoció que muchos planteles tampoco están listos para recibir a los alumnos, ya que carecen de muchas cosas, por lo que las clases virtuales habrán de mantenerse vigentes el tiempo que sea necesario, pues mientras las peticiones señaladas no se cumplan, la vuelta a las clases presenciales seguirá pendiente.

Por fin. A más de un año de llegar a su fin el periodo de la mesa directiva de la Asociación Ganadera Local de Angostura, que preside Maricela Sánchez García, a quien más de alguna vez los socios le exigieron que lanzara la convocatoria para la renovación de la dirigencia, situación que se fue recrudeciendo en acciones hasta que le hicieron una revuelta en la que se le plantaron en las afueras de la Ganadera para pedirle que de una vez dejara la presidencia y se hiciera el proceso de selección, mientras que la respuesta de la actual líder era que hasta que las condiciones por el contagio de covid-19 no terminaran, respuesta que traía muy inquietos a los ganaderos. Debido a esta situación algunos de los socios dijeron que estaban en la mejor disponibilidad de renunciar y de hacer otra ganadera que sí cumpliera con los estatutos, situación que se prevé fue la causa que obligó a que por fin el 19 de septiembre soltara como fecha definitiva para irse a votación por un nuevo dirigente de la Ganadera.