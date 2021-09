Otra vez. Faltó información más precisa, así señaló ayer el diputado Apolinar García Carrera en referencia a los reportes de alerta sobre las condiciones meteorológicas y el riesgo que Nora significaba para Sinaloa. El legislador asegura que pasó lo mismo que con la depresión tropical 19-E, que azotó a la entidad en septiembre de 2019. Admitió carencias para dar seguimiento a estos fenómenos naturales y se pronunció por la falta de un observatorio meteorológico encadenado, dijo, a una estación terrena, con imágenes satelitales GOES-8. Ciertamente, al estado y a las autoridades federales les falta equipamiento para mejorar sus pronósticos climáticos en esta zona, pero también los diputados podrían buscar convertirse en un enlace con el Gobierno federal o contemplar en el presupuesto algún recurso que ayude, pero, como siempre, lo más fácil es criticar.

A ver si cumple. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, indicó que en solo 15 días, el municipio estará nuevamente de pie, tras las afectaciones generadas por el huracán Nora. El alcalde morenista dice que ya se solicitaron recursos, los cuales llegarán tras la declaratoria de emergencia para el municipio, misma que comparten los municipios de Elota, San Ignacio, Concordia, Rosario, Escuinapa y Culiacán. Falta ver si los apoyos llegan y el alcalde puede honrar su palabra, más cuando en los campos agrícolas las pérdidas son millonarias y un municipio, por más voluntad que tenga un alcalde, no puede solo con semejante paquete.

Una más. Ahora sí que el exalcalde y ahora diputado federal Billy Chapman dejó la víbora chillando en Ahome. Como el municipio siempre ha sido ejemplo de finanzas sanas, no se había visto lo que ahora les pasó: no les pagaron la quincena a tiempo, o sea, el día 30. Ninguno de los 786 trabajadores del Ayuntamiento de Ahome había recibido, hasta el mediodía de ayer martes, su quincena. José Ramón Palafox Fierro, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ahome, estaba que echaba chispas porque la tesorera municipal, Onisa Juárez, le dijo que el pago de la nómina se retrasó porque no llegaron unas participaciones de donde normalmente se pagan sueldos y salarios. Habrase visto.

Nora afecta a sinaloítas. Aunque el lunes solo habían caído 18 milímetros de lluvia en el municipio de Sinaloa como consecuencia de la depresión tropical Nora, ayer las cosas se pusieron complicadas en la alteña región, ya que este fenómeno les dejó 80 milímetros, que puso en un predicamento a varios poblados al llenarse los arroyos. Lugares como Genaro Estrada y El Caimán sufrieron inundaciones al darse más de cinco horas ininterrumpidas lloviendo, por lo que elementos de Protección Civil tuvieron que entrar en acción. En la zona de El Caimán fue donde más grave estaba la situación, inclusive se manejó la posibilidad de evacuar a la gente, pero al final no fue necesario; por cierto, el panteón de esa localidad casi fue cubierto en su totalidad por el agua.

Municipio de machos. Si bien, el nombre de la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, queda grabado en la historia como la primera mujer en ocupar este cargo en el municipio costero, la realidad es que no la ha tenido fácil al gobernar un municipio en el que en pleno siglo XXI todavía se tiene arraigado el machismo, y es por ello que la primera edil considera que se vio restringida de cierta manera por ser mujer, pues en los últimos meses ha recibido constantes y fuertes críticas hacia su manera de llevar las riendas del municipio, mientras que, desde su punto de vista, ha habido Administraciones que ni siquiera fueron señaladas o criticadas. Bien o mal visto por la ciudadanía, y a pesar de las críticas y de estar en un municipio “donde la mayoría son machos”, Aglaeé Montoya queda en la historia como la primera mujer presidenta de Angostura.