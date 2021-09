Tercer Piso

Último informe. El mandatario estatal, Quirino Ordaz Coppel, fue ayer al Congreso a entregar su Quinto, y último, Informe de Gobierno, cumpliendo así con la obligación de informar al pueblo de su actuar al frente de la Administración estatal. En el evento se pudo observar la ausencia de 27 diputados, principalmente los de Morena, incluyendo entre los ausentes a Graciela Domínguez, quien cuando era presidenta de la Junta de Coordinación Política se veía cercana al gobernador, pero ello no mermó el entusiasmo de Ordaz Coppel para hablar de lo hecho y también de los que consideró fueron los mayores problemas que ha enfrentado en lo que va de su periodo al frente de Sinaloa, que, dicho sea de paso, lo calificó “como un privilegio y un honor”. Los legisladores ausentes dirán que fue para prevenir contagios de covid-19; otros, que porque era domingo y también algunos dirán que no lo acompañaron por no ser de su partido político.

Desde Ahome. El alcalde electo del municipio de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, reconoció al gobernador Quirino Ordaz Coppel solo en el tema de educación, principalmente, expresó, porque acabó con las escuelas de cartón. Sorprendió porque dijo que es un Gobierno que queda a deber en seguridad pública. ¿Acaso nomás este Gobierno? Incluso dejó entrever que la economía y la pandemia se manejaron en coordinación con el Gobierno federal, por eso fue un gran acierto. Eso sí, lo felicitó junto a su esposa Rossy Fuentes por la gran labor al frente del DIF Sinaloa. ¡Menos mal!

Alarmante. Los habitantes de Mazatlán sufren una de las peores sequías de que se tenga conocimiento en los últimos años. De la llave de sus hogares no sale ni gota de agua, y esto ya ha empezado a desesperar a muchos, pues en varias colonias y fraccionamientos tiene una semana sin agua para solucionar las necesidades más elementales. Ayer domingo, el gerente general de la Jumapam, Gerardo Núñez, dijo que si las condiciones del clima lo permiten, tienen previsto que este lunes por la tarde empiece a restablecerse el suministro en las zonas afectadas y quede subsanado, a más tardar, el viernes, esto tras la rotura del canal de riego que alimenta la Planta Los Horcones y el azolve de la obra de toma del acueducto Miravalles. Sin duda, es un gran reto para la paramunicipal solucionar este problema en lo inmediato, ya que el agua embotellada está escaseando y las reservas de las purificadoras se están vaciando.

Busca ayudar. La alcaldesa del municipio de Sinaloa, María Beatriz León Rubio, anda viendo cómo conseguir apoyos para las cuatro comunidades de esa región serrana que se vieron afectadas por las lluvias que dejó el fenómeno Nora la semana pasada; además, algunas carreteras sufrieron daños al desbordarse arroyos. Aunque las afectaciones no son considerables en dichos poblados, pues solo se les mojaron muebles y perdieron algunas prendas de vestir, la idea es ver cómo ayudarles. Por lo pronto, esta semana les llevarán despensas, aunque el objetivo es darles algo más que alimentos, ya que muchas de esas familias son de escasos recursos y no tan fácil pueden comprar de nuevo sus muebles o hacerse de ropa, lo cual lo sabe muy bien la presidenta municipal, y de ahí su interés por no dejarlos al garete tras el daño que les causó ese fenómeno natural.

De aquí para allá. Quien se ha visto muy activo en una reunión tras otra, es el diputado electo del Distrito 09, Ambrocio Chávez Chávez, y es que desde meses atrás el Profe Bocho ha tocado diversos temas, ya sea con alcaldes electos, diputados federales y líderes agrícolas, pues al parecer busca llegar bien empapado a tomar posesión de su cargo. Las más recientes reuniones que sostuvo fue con el presidente electo de Salvador Alvarado, Armando “Iguano” Camacho Aguilar, en un conocido restaurante de Guamúchil, mientras que este sábado se le vio reunido con la alcaldesa electa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, municipio que, por cierto, pertenece al Distrito 10, diputación que ganó la badiraguatense Luz Verónica Avilés Rochín.