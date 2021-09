Amor con amor se paga. Como reza el título de esta canción mexicana que se ha convertido en una especie de frase de agradecimiento muy aplicable en política, ayer el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, acompañó en su informe legislativo al senador y exdelegado nacional de Morena en Sinaloa, Américo Villarreal, en Tamaulipas. El morenista sinaloense, quien justo en el reciente proceso en que obtuvo una victoria abrumadora, estuvo siempre acompañado de su amigo Villarreal, ayer se refirió a él como un hombre que se distingue por su honestidad y compromiso, ‘cebollazo’ que retribuye el favor. Y aunque el informe tuvo lugar en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Rocha no dudó en acompañarlo, así como también lo hicieron el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, y el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal Ávila, personaje este último también muy cercano al próximo gobernador de Sinaloa y quien, se dice, fue el principal impulsor de la candidatura del oriundo de Batequitas, Badiraguato.

Y donde le escarben. Como el exalcalde y ahora diputado federal Billy Chapman dijo que no dejaría entrar a su gente a Palacio Municipal, el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, tuvo que irse hasta la Ciudad de México para ir viendo cómo está la administración y qué se va a encontrar a partir del 1 de noviembre. Y ¡vaya sorpresita! El Ayuntamiento de Ahome mantiene una deuda de 280 millones de pesos en la Comisión Nacional del Agua, pero, además, presenta retrasos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los datos le fueron entregados en su reciente visita en la Ciudad de México. Mira nomás. ¿No que muy transparentes? Y lo peor es que debido al nulo acercamiento con la actual administración municipal, fue imposible meter proyectos para el próximo ejercicio.

¿Quedó en el puro anuncio? Gran polémica generó hace un par de semanas la instalación de unos megatopes en la Camarón-Sábalo, mismos que fueron puestos por un particular con permiso del alcalde Luis Guillermo Benítez, pero que al generar accidentes y daños a los autos, se anunció que se iban a “rebajar”. Lo cierto es que no se han rebajado parece que la emergencia por el huracán Nora, al parecer, mandó este asunto al archivo, pues el mismo Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación, dijo que hasta el día de ayer no tenía instrucción oficial de remover los megatopes, pese a lo declarado por el Químico Benítez. ¿Estarán esperando que la gente se acostumbre a ellos y no quitarlos?

Le llega su turno. Finalmente se le hizo justicia al Hospital Integral de Sinaloa de Leyva y ayer se anunció una inversión cercana al millón de pesos, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para construirle tres nuevos consultorios que serán asignados a pediatría, traumatología y cirugía, aunados a que también se contará con área de espera, oficinas administrativas y baños. Y es que dicho nosocomio siempre ha estado muy limitado, y por cualquier cosa los pacientes eran enviados a Guasave o Los Mochis, aunado a que el tema de los especialistas es otro problema que enfrentan, pues muy pocos, por no decir nadie, quieren tomar esas plazas que están vacantes, las cuales son muy necesarias en dicho hospital. Ojalá que con esta inversión se vengan mejores cosas para los sinaloítas en materia de salud, pues ya es hora que tengan instalaciones y una atención más digna para sus derechohabientes.

El cónclave. Ni la más mínima intención de revelar los nombres de quienes se sumarán al equipo de transición o bien al nuevo grupo de funcionarios que estarán llegando al municipio de Salvador Alvarado muestra el presidente municipal electo, Armando Camacho Aguilar. Todo discreto y por debajo del agua, todo se rumora y nada en concreto. El fin de semana pasado, el diputado local electo Ambrocio Chávez mantuvo un encuentro con los regidores electos así como un selecto grupo de simpatizantes de Morena y del equipo de trabajo de Armando, entre los que se encontraban Luz Edith Márquez, Martín Camacho Figueroa, Julio Barrón, Christian Rochín Mercado y Patricia Sainz Aguilar. Encuentro que pese a la presencia de la prensa no se dio ningún detalle e incluso tuvieron que salir por la puerta trasera para no dar declaración. Pero se habló que Ambrocio Chávez Chávez ha ido marcando la pauta y la línea de Morena, que deberán regirse tanto los ediles como los nuevos funcionarios.