Adelanta AMLO su visita a Sinaloa. Será este viernes próximo, y no el domingo, como se había previsto, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador visite Sinaloa. De acuerdo con la agenda preliminar que han proporcionado, el mandatario federal iniciaría su jornada ese mismo día muy temprano con su habitual conferencia mañanera en Palacio Nacional, para luego volar a Sonora, donde a las 12:30 hora local inaugurará un Hospital General en Hermosillo. Ya por la tarde, a las 17:30 horas, se prevé que en la capital sinaloense encabece la inauguración del Hospital Pediátrico de Sinaloa. Se espera que el presidente de la República duerma en Culiacán, y el sábado se traslade a Mazatlán, donde supervisará la presa Picachos, además de la presa Santa María, en Rosario.

Por un cuartito. Tremendo conflicto tiene el alcalde de Choix, Omar Gill Santini. Han iniciado las protestas de los desplazados por la violencia porque dicen que las viviendas que acaba de entregar el gobernador Quirino Ordaz Coppel, el 14 de agosto, no las están repartiendo a los que huyeron de la sierra porque los grupos armados les quemaron su vivienda. Responsabilizan al Ayuntamiento de Choix de no investigar bien quién necesita las casas. Incluso, algunos dicen que es un secreto a voces que personas no desplazadas pagaron un dinerito para ser beneficiadas con el programa de la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión de Vivienda de Sinaloa. El alcalde ya tiró la bolita a Esperanza Lugo Hernández, defensora de derechos humanos, que es la que reparte. Incluso dijo que seguirán las inconformidades porque solo son 60 pies de casas, pero son más de 300 familias censadas como desplazadas por la violencia. ¡Qué lío!

No suelta prenda. El exdiputado federal panista Carlos Castaños Valenzuela inició ayer de manera formal en un nuevo cargo: director de Comunicación Social de las y los diputados federales del Partido Acción Nacional. Dice que su compromiso es “ayudar a que el partido se muestre a la gente como una opción no solo de crítica, sino, sobre todo, de propuesta”. A ver si en su ejercicio dentro del cargo no se dedica también a defender al PRI, pues es lo que se pasó haciendo los últimos meses, abanderando la causa del excandidato Mario Zamora Gastélum, que intentó hacer una campaña de mucho ánimo y vitalidad, pero estaba rodeado de políticos caducos de PAN y PRI.

Secretario pendiente. Cuando se pensaba que el alcalde electo de Guasave, Martín Ahumada Quintero, daría primeramente el nombre de su secretario del Ayuntamiento al empezar a revelar las identidades de quienes integrarán su gabinete, se inclinó por dar a conocer primero el nombramiento de Marco Antonio Báez Rochín como su tesorero, el cual ya se los habíamos adelantado en este mismo espacio desde hace varias semanas. Lo cierto es que para definir quien será el segundo hombre más importante en su Gobierno, está teniendo muchas dudas, pues hay muchos tiradores al cargo, entre ellos quien fue su coordinador de campaña, Juan de Anda Mata; además, se busca que el regidor electo, Julio Iván Villicaña, se perfile por ese cargo, esto con el fin de que sea un morenista quien esté ahí, y aunque el doctor Ahumada no ve con malos ojos a Villicaña, a los que no les cuadra es a su flamante círculo de asesores, quienes no lo aceptan por ser gente cercana a la actual alcaldesa, Aurelia Leal López, y tal vez lo que más les molesta es que Villicaña no se deslindó nunca de su jefa política; no como otros, que se hicieron a un lado para que les dieran trabajo en la Administración que viene.

Siempre se debe fortalecer. De manera muy clara, la diputada local Gloria Himelda Félix Niebla señaló que la Administración estatal de Quirino Ordaz Coppel tuvo un buen desarrollo a pesar de diversos factores, como la pandemia de covid-19, los recortes presupuestales y el hecho de que sea más corta que las demás, pero un punto que la mocoritense destacó fue el tema de seguridad pública, pues aunque se construyó una base permanente para la Guardia Nacional y se mejoró el equipamiento y capacitación en las corporaciones, sigue siendo un tema que debe fortalecerse, pues en todos los Gobiernos nacionales o locales es un tema que siempre ha tenido un impacto. Asimismo, la diputada señalaba que confía en que la Administración que está por entrar en funciones tendrá las bases sólidas para fortalecer este rubro.