Quirino dará hoy su informe virtual. A tono con los tiempos de pandemia que vivimos, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dará hoy por la tarde un mensaje virtual con motivo de su Quinto, y último, Informe de Gobierno. Se hará acompañar por su esposa, la señora Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa, quien, como el año pasado, hará lo propio sobre su gestión. Sin duda, resultará oportuno el mensaje del mandatario estatal que recogerán los medios y replicarán el día de mañana, justo cuando llega a la capital sinaloense el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien, sobra decir, mantiene una buena relación, al menos así parece.

Punto de acuerdo. El senador sinaloense Mario Zamora Gastélum no se anduvo por las ramas. Ayer difundió un video desde el Senado en el que expone que México siempre se va quedando atrás en muchos rubros, pero que en la vacunación a los niños de 12 a 18 años debe ya dar un paso adelante. Puso como ejemplo a los países desarrollados que ya lo están haciendo, así como a los países de Latinoamérica que se han sumado a esta tarea. Habló de la importancia del regreso a clases presenciales, pero que se debe hacer de una manera segura, con los estudiantes vacunados contra el covid-19, porque México, el día martes fue el país con más fallecidos por la pandemia. Que se tome en cuenta que el 65 por ciento de los padres de familia están de acuerdo en que se vacunen a sus hijos. ¡Anda con todo!

Tira la bolita. El gerente de la Junta de Agua en Mazatlán, Luis Gerardo Núñez, indicó que la falta de agua en el puerto no es responsabilidad de la Jumapam, sino de la Conagua, pues fue un canal que está bajo la responsabilidad de esta dependencia el que se rompió por las fuertes aguas del huracán Nora. El gerente de la Junta dice que “eso no lo entiende la gente” y que por eso la Jumapam carga con toda la molestia de los ciudadanos. Es verdad que la gente podrá no entenderlo, pero debe saber el gerente de la Junta que está en una dependencia que a lo largo de muchos años ha ofrecido un servicio de regular a malo y que su tarea debe estar más enfocada a resolver los problemas que ya existían desde antes de Nora. Si quiere mejorar la imagen de la Jumapam, lo logrará mejorando el servicio, independientemente de esta última crisis.

Con restricciones. En la Secretaría de Agricultura, dentro del Distrito 063, ven muy complicado que para el próximo ciclo agrícola se puedan establecer cultivos de alta demanda, como es el caso del maíz, ya que aunque las presa Bacurato esté un poco arriba del 50 por ciento de su almacenamiento total, la realidad es que esos volúmenes no alcanzan para sacar una temporada de siembras sin restricciones. Sin duda, esta noticia puede ser un golpe fuerte para los maiceros de Guasave, pues con los precios que ha tenido en el mercado, se apostaba por un buen ciclo, pero la sequía que golpeó a la región perjudicó mucho a la presa Gustavo Díaz Ordaz, y por más lluvias que han caído en el municipio de Sinaloa, la realidad es que sus volúmenes de agua todavía no son los idóneos para pensar en una temporada agrícola sin restricciones.

La expectativa. Aún cuando los constructores del municipio de Salvador Alvarado se manifestaron de manera favorable con los resultados obtenidos en materia de obra pública de la actual Administración, que encabeza Pier Angely Camacho Montoya, a la que se sumó un presupuesto nada favorable y la temática en ebullición del covid-19 de este trienio, mantienen la esperanza de que los Gobiernos municipales, que encabezará María Elizalde en Mocorito, Armando Camacho en Salvador Alvarado y Miguel “Profe Mayke” Angulo en Angostura, sea con mayor condición de generar obra a las constructoras locales. Esperanzas que se centran de las propuestas anunciadas en las campañas de los hoy alcaldes electos del Évora y del mismo gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La moneda la lanzaron al aire y con ello esperan que la reactivación económica se empiece a generar.