Tercer Piso

¿Oposición aguerrida? De acuerdo al coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 64 Legislatura, Ricardo Madrid Pérez, la bancada del PRI dentro del Congreso del Estado no será sumisa, ni entreguista durante el Gobierno de Rubén Rocha Moya, pero se buscará el diálogo. Asegura que no se trata de ir a pelear por pelear ni a gritar por gritar, como están acostumbrados algunos legisladores de Morena. En lo que se refiere al tema del PRI, habrá que ver cuál será la reacción de los diputados del PRI cuando se estén analizando las cuentas públicas de Quirino Ordaz Coppel ahora que el mandatario estatal se irá a trabajar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador; en lo que se refiere a los actuales legisladores del PRI, quedaron a deber a la sociedad, ya que no se animaron a entrarle a diversos temas controversiales.

De todos colores. ¿De qué se asustan?, dice el presidente del PRI en Ahome respecto a la invitación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador Quirino Ordaz para la embajada de México en España. Y es que para César Emiliano Gerardo Lugo no es la primera vez que un personaje político se desempeña en un Gobierno que no corresponde a su color. José Antonio Meade trabajó en el Gobierno panista de Felipe Calderón, continuó con Enrique Peña Nieto y, posteriormente, fue candidato a la Presidencia de la República por el PRI. Así que Sinaloa no ha sido la excepción. El gobernador electo, Rubén Rocha Moya, quien fue coordinador de asesores del priista Jesús Aguilar Padilla, subdirector de Capacitación y Servicios Educativos del Issste en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y también coordinador de asesores del gobernador Quirino Ordaz, ahora es el gobernador electo de Morena en Sinaloa. ¡Así nomás!

Solución. La falta de infraestructura hidráulica ha frenado durante décadas el desarrollo agropecuario del sur de Sinaloa. Los campesinos, en su mayoría, han dependido de las precipitaciones pluviales para lograr la producción cada temporada; mientras que los ganaderos enfrentan el riesgo cíclico de perder parte de sus hatos debido a la falta del vital líquido. Esto podría cambiar muy pronto si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumple los compromisos asumidos en su reciente visita a Sinaloa para concretar los proyectos de la presa Picachos (en Mazatlán) y Santa María (en Rosario). Ambas obras han estado frenadas debido a la falta de un presupuesto federal óptimo para dar celeridad a su culminación.

Listos para zarpar. En el municipio de Guasave ya están listas por lo menos unas 700 embarcaciones para lanzarse a la mar mañana muy temprano, ya que se levantará la veda del camarón en bahía que, sin duda, es la temporada más esperada por los pescadores, pues se supone es cuando aspiran a que haya ganancias para ellos, aunque el resto del año sea puro de trabajo de supervivencia el que realicen. Entre todo el gremio han adquirido créditos por hasta 17 millones de pesos, todo con el objetivo de tener sus pangas listas para zarpar, ya que, según los estudios hechos por las autoridades, el crustáceo ya está completamente desarrollado y de buen tamaño, por lo que aspiran a que ahora sí se tenga un buen año; pero, dicho sea de paso, hace bastante tiempo que no se escucha que los hombres del mar terminen satisfechos al término de una temporada, así que tal y esta sea la que esperaban. Pero, bueno, lo mejor será no adelantar vísperas y que sean ellos mismos quienes se cercioren de ello.

La polémica. Sin duda alguna, el tema que marcó la pauta este fin de semana fue la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, de formar parte de su equipo de trabajo como embajador de México en España, lo cual disgustó a muchos, principalmente de partidos de oposición. En el municipio de Salvador Alvarado, la reacción del regidor pasista, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, no se hizo esperar, pues señalaba que el perfil del mandatario estatal no encaja con los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar; además de dejar mal parados a los diputados morenistas que estuvieron señalando supuestas irregularidades durante el mandato del primer priista del estado. Al final, la moneda está en el aire y también hay, principalmente miembros del PRI, que aseguran que esta propuesta es debido al buen desempeño de Ordaz Coppel.