Hay tiradores a las dirigencias partidistas. Aún no empiezan los procesos de renovación en las dirigencias estatales del PAN y Movimiento Ciudadano, pero ya hay varios tiradores y tiradoras a ocupar las titularidades estatales. En el caso del blanquiazul se menciona con fuerte insistencia a la diputada local Roxana Rubio Valdez, a quien dicen no le desagrada la idea, por lo que ya la dan casi como un hecho que se apuntará en la lista, incluso se afirma que tendrá el respaldo de varios exalcaldes. No hay que olvidar que también Nelba Osorio Porras, excandidata a diputada local, dijo hace un mes que también le interesa. En Movimiento Ciudadano anticipan una interesante disputa por la dirigencia, pues aunque ahí dan por sentado que el expanista mazatleco Martín Heredia buscará relevar a Christian Palacios, recomiendan no perder de vista a Sergio Torres Félix, excandidato a la gubernatura y expriista, ni tampoco a Roberto “el Güero” Cruz, quienes no han dicho públicamente estar interesados, pero serán dos personajes de influencia en el proceso y sin duda tratarán de acomodarse o mover sus fichas.

De color y colores. El que no se anda por las ramas para decir que no quieren clases presenciales es el líder de la sección 53 del SNTE, Fernando Sandoval. Ahora que el secretario de Salud, Alfredo Encinas, habló de la posibilidad de cambiar el semáforo, está pidiendo vacuna para los infantes y segundas dosis para maestros, pero aún más: dice que el semáforo sea verde de verdad, no verde sandía. Dicen que juegan al tío Lolo con eso que detectan casos como si estuviera en rojo, pero las autoridades dicen que está en verde. Al funcionario estatal cuando no le llueve le llovizna con el tema covid.

Repentina discreción. El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, ha presumido siempre de su cercanía con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y la confianza que este le tiene. Sin embargo, en esta ocasión ha preferido mostrarse reservado y no hablar de las peticiones que hizo al mandatario en su reciente visita a Mazatlán. Ante los medios, como popularmente se dice “la hizo de emoción” y solo mencionó que López Obrador le había encargado un tema que le interesa mucho, pero del cual aún no es tiempo de hablar. Lo que sí aseguró y subrayó el polémico Químico, es que AMLO está contento con el trabajo de gobierno que se está haciendo en Mazatlán. Hay que mencionar que a Benítez Torres no se le vio durante la visita que AMLO realizó a la presa Picachos, en Mazatlán.

Cambian estrategia. Debido a que el canje de uniformes y útiles escolares ya tiene cuatro semanas funcionando en todo el estado, y este ha mostrado un comportamiento lento en la mayoría de los municipios, a partir de ayer se haría una prueba trabajando con los apellidos de la A a la Z, para ver si el proceso se vuelve más fluido, ya está por iniciarse la quinta semana y esto no despega, a pesar de que son gratuitos. La Secretaría de Economía tiene la intención de que de aquí al 1 de octubre se trabaje de esta forma, pues tal parece que por las cuestiones de la pandemia, así como el hecho de que la mayoría de los alumnos de educación básica continúan trabajando desde sus hogares, ha sido factor para que desairen el canje de uniformes y útiles escolares, por eso ahora se les convocará a todos al mismo tiempo, a ver si así asisten, aunque la posibilidad de que se formen aglomeraciones podría ser un factor que tengan en contra y las cosas no salgan como pretenden.

Aclarando amanece. De manera sutil y sin que se le pregunte al secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, fue aclarando que Sinaloa no fue tajante en la decisión del regreso a clases presenciales, sino que se llevó un procedimiento gradual, situación que fue platicada con los directores de los planteles, pero que fue insistente en que se quedará plasmado, hasta lo aclaró en sus mensajes dados en eventos públicos. Nadie sabe por qué su insistencia en aclarar, pero él en su mensaje fue reiterativo que en Sinaloa se manejó un distinto regreso a clases y que el retorno a las aulas permanecerá de manera paulatina y prevaleciendo el cuidado de los alumnos y maestros.