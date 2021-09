¿Será cierto? Desde el interior del PAN estatal afirman que en la próxima legislatura local los morenistas les cederán la Comisión de Equidad de Género y Familia, la cual estaría presidiendo la diputada electa Giovanna Morachis, quien, junto con Adolfo Beltrán Corrales, integrará el reducido grupo parlamentario blanquiazul de la 64 Legislatura, que empieza el 1 de octubre. Ciertamente, la versión es dudosa, pues cuentan que la que se ha encargado de difundirla es Nelba Ororio Porras, aspirante a dirigir el partido. La duda no es porque ella lo diga, sino porque se antoja difícil que los morenistas suelten una comisión que trata temas tan sensibles sobre la familia, la violencia de género y otros en lo que el PAN ha tenido posturas muy contrarias al grupo mayoritario, entre estos el matrimonio igualitario y el aborto, por ejemplo.

Firme. Por más que quisieron los periodistas ayer que el gobernador Quirino Ordaz dijera que si el Consejo Político Nacional no aprueba su solicitud para irse de embajador de México a España, dejará las filas del partido que lo llevó a la gubernatura de Sinaloa, solo dijo que ya hizo el trámite correspondiente y él, a título personal, ya le dijo que sí al presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso dijo que los que son muy buenos para ponerle tres pies al gato, pueden decir lo que les plazca, porque al fin y al cabo la invitación fue personal y esta posición es por su buen desempeño y su buena relación con AMLO. Como que las palabras de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, de que el nombramiento implicaría la pérdida de militancia conforme a los estatutos del partido tricolor, no le preocupan por ahora.

Quieren el mismo trato. En Escuinapa, los comuneros de la comunidad Santa María mantienen una férrea lucha por una indemnización justa y nuevas viviendas en dónde continuar su vida una vez que el vaso de la presa que se construye ahogue a su comunidad. Sus protestas han retrasado por varios meses el proyecto, pero están decididos a mantenerse firme en sus demandas y a exigir casas dignas. No es para menos, los habitantes de Santa María han visto cómo a los comuneros desplazados por la presa Picachos, en Mazatlán, las casas entregadas por el Gobierno del Estado se les han venido encima debido a la falta de calidad. En su reciente visita a Santa María, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, empeñó su palabra y aseguró a los comuneros que sus demandas serán cumplidas. Habrá que ver cómo responde a ello el próximo gobernador, Rubén Rocha Moya.

Triste arranque. Para algunos pescadores de la zona de El Huitussi, en Guasave, no fue nada halagador el inicio de la captura del camarón, pues, debido a la marea baja que se presentó, una de las primeras pangas que salió solo traía 15 piezas, mientras que la segunda llegó con 12 kilos. Los ribereños están pensando seriamente en autovedarse unos días, mientras pasa la marea baja, pues no les conviene irse a la mar por tan poco producto, cuando ellos invierten como 10 mil pesos por panga cada jornada, así que esperarán a ver cómo los trata hoy el tiempo para, de una vez, definir si continúan trabajando con la seguridad de que habrá buenas capturas, o bien, mejor paran para no seguir tirando el dinero a la basura.

La despedida. En lo que fue posiblemente la última sesión de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, encabezada por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, las felicitaciones y agradecimientos no se hicieron esperar en la recta final por parte de los integrantes de la misma, la diputada Flor Emilia Guerra mena y los diputados Pedro Villegas Lobo y José Manuel “Chenel” Valenzuela, quien se mostró muy relajado durante la reunión y al final felicitó a la diputada mocoritense por el trabajo realizado al ser, como él mismo dijo, una “chucha cuerera” en su papel al frente de la Comisión.