Piden mando civil en Seguridad. Esta vez fue la Alianza Mexicana de Abogados, en voz del guasavense Ricardo Beltrán Verduzco, quien desde la capital sinaloense sugirió al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, que el próximo secretario de Seguridad Pública en la entidad sea un civil y no un militar de carrera o en retiro, como ocurre actualmente, pues señaló que se ha demostrado que los mandos militares han quedado a deber, sobre todo ahora que la Guardia Nacional anda en tareas que no debiera, como la limpieza de escuelas. En el restaurante donde el abogado atendió a la prensa, trascendió que el ahomense Luis Polo Palafox intentó chamaquearlos al convocar a varias organizaciones con la finalidad de sostener una reunión privada para hablar sobre la seguridad en el estado, pero a la hora de la hora no llegó y solo envió a dos representantes, quienes llegaron con la encomienda de difundir que todo el gremio de abogados apoyaba las aspiraciones de Polo para relevar en la Fiscalía General del Estado a Juan José Ríos Estavillo, versión que no es cierta, pues la única postura dada en el lugar fue sobre la necesidad de un mando civil en la Secretaría de Seguridad.

Se puso a trabajar. Dicen que el delegado de Vialidad y Transportes en la zona norte de Sinaloa, Gabriel Vargas, ahora sí se amarró bien su cubrebocas y comenzó a jalar las riendas de los choferes del transporte público, a quienes se les habían olvidado los protocolos sanitarios establecidos para contrarrestar los contagios de covid-19. Ayer, el funcionario dio a conocer la sanción a cuatro conductores de camiones urbanos más por el uso incorrecto del cubrebocas y dos más foráneos por sobrecupo, pues con el inicio de clases la demanda del servicio aumentó y pareciera que los representantes de la Atusum y concesionarios del transporte foráneo no se prepararon. Podría merecer una estrellita por estas acciones, pero el trabajo apenas comienza. Así que falta ver si en un mes, cuando el ciclo escolar esté más avanzado y la demanda del transporte aumente todavía más, los mochitenses le seguirán dando la distinción.

Viento en popa. Con todo y el paro de tres meses durante el año pasado, la disminución de la planta laboral y la ausencia de visitantes extranjeros, la industria turística de Mazatlán ha tenido una gradual recuperación en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid-19. Según lo referido por José Gámez Valle, director de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, este destino se encuentra entre los primeros cinco de Latinoamérica. El puerto sinaloense ha mantenido su lugar en los mercados turísticos con la preferencia de los viajantes nacionales. Tan solo este fin de semana se prevé una ocupación del 60 por ciento. Nada mal para una temporada baja.

Dará más nombres. El alcalde electo de Guasave adelantó que esta semana revelará más nombres de funcionarios que lo acompañarán en su gabinete, y hasta dijo que revelaría las identidades de su director de Salud, oficial mayor y la directora del DIF. Hasta el momento solo se sabe quién será el tesorero, el director de Comunicación Social y la titular del Immujeres, pero también son muchos los que se han filtrado de fuentes confiables, y aunque algunos ya han sido confirmados por el propio Martín Ahumada Quintero, como fue el caso de Marco Antonio Báez Rochín, quien será el tesorero, ha preferido guardarlos y revelarlos poco a poco, pues al parecer en algunas áreas no tiene nada definido.

Después de la tormenta. Hace un par de días, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) atravesó un difícil episodio luego que se quedaran sin el servicio de energía eléctrica debido a un adeudo que quedaba pendiente del mes de agosto más lo del último recibo que recién había llegado, por lo que el gerente, Manuel Beltrán Urías, rápidamente tuvo que poner manos a la obra en la negociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) abonando 108 mil pesos, lo cual correspondería al adeudo del mes de agosto, según se dice, para que les restablecieran el servicio. Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero al parecer los problemas financieros no paran en la Junta, pues luego de esto no se contaba con el recursos para cubrir el pago de esta quincena a los trabajadores, por lo que se desconoce cuándo podría darse y aunque se dice que no hay inconformidad al respecto, quién sabe cuánto tiempo estarían dispuestos a esperar.