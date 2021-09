Tercer Piso

Alertas. Este día, Sinaloa estará en semáforo epidemiológico verde. Esto es indicador de que no hay restricciones en movilidad. La operación de actividades económicas y sociales se llevarán a cabo de manera habitual. En este color, el modelo educativo funcionará bajo la nueva normalidad, de acuerdo a lo establecido por la SEP. Aunque el semáforo esté en verde, se pide a la población que no baje la guardia y que siga aplicando las mismas medidas de prevención como si estuviera en rojo. Las autoridades recomiendan que nadie se relaje y continuar usando cubrebocas. A muchos sinaloenses se les hace extraño el cambio de color y lo atribuyen al inicio de la temporada de beisbol. Es muy importante que las autoridades de salud continúen las campañas informativas porque muchos asocian el verde con que ya se puede andar con normalidad, y no es así. Muchos sinaloenses no creen en los cambios tan repentinos, sobre todo cuando se siguen dando los contagios y todos los días mueren personas por este virus.

En ciernes. El abogado mochitense Silvestre Bojórquez Machado ya se subió al barco rumbo a las elecciones del 2024. Y es que apareció en el directorio del proyecto de constitución del Partido Indígena de los Pueblos Originarios en Sinaloa. Bojórquez Machado tomó protesta como secretario de Asuntos Electorales de ese nuevo partido en ciernes en la entidad. El dirigente nacional de Pinpo, Alfonso Alcántara Hernández, presidió el acto en el que está como líder de ese proyecto en Sinaloa, Héctor Alonso Quintana. Dicen que Bojórquez Machado, maestro en derecho procesal, penal acusatorio y oral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, anda muy movido para lograr constituir los comités a lo largo y ancho de la entidad para tener la filiación que se requiere para lograr el registro formal. Con eso que ahora los indígenas tienen que estar representados en los puestos de elección popular, pues estos no andan tan perdidos.

La víspera. Escasas horas restan para que mañana martes 21 de septiembre inicie la pesca de camarón en altamar. El pronóstico es reservado, principalmente porque el esfuerzo pesquero se reducirá en un 50 por ciento. Según estimaciones hechas por el líder de la Unión de Armadores del Litoral Pacífico, Jesús Omar Lizárraga, al menos 240 embarcaciones no zarparán en este inicio de temporada. La razón: las difíciles condiciones para continuar en la actividad, alto costo del combustible (22 pesos por litro de diesel), el embargo de Estados Unidos a la comercialización del camarón y un desplome sostenido de las capturas durante los últimos años como antecedentes.

Reunión polémica. El alcalde electo de Guasave, Martín Ahumada Quintero, se reunió con los constructores de la región, por lo que sería importante saber si ante ellos también asumió la postura de que en su Gobierno ya no habrá ‘moches’, pues eso fue lo que declaró hace algunos días, asegurando que, aunque muchos no lo crean, él viene a trabajar de manera diferente. Y es que para nadie es un secreto esas viejas prácticas que se presentan a la hora de licitar y ejecutar obras, lo que suele desembocar en trabajos de mala calidad, así que ojalá y esto se cumpla. Así que tiene una tarea titánica por sortear el doctor Ahumada, porque del dicho al hecho hay una diferencia enorme, sobre todo cuando hay mucho dinero en juego.

Tiene tarea. A un mes y 10 días de que culmine la administración, el tesorero del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, José René Valenzuela Castro, tiene tarea y tendrá que trabajar muy duro si quiere sacar esos pendientes en este lapso, pues la Auditoría Superior del Estado (ASE) le entregó al municipio la cédula fiscal del cierre de la auditoría realizada al Ayuntamiento, donde destacan nueve observaciones, como el pago de 13 mil pesos del IMSS, pues, según dice, siempre salen diferencias; también se observó la compra de un banco de tierra por 345 mil pesos, así como el pago de multas y calcomanías atrasadas de unos vehículos. Aunque el funcionario asegura que todo se encuentra tranquilo, pues tienen de 3 a poco más de 30 días hábiles para dar solución a este tema;#pero cabe señalar que, de no agilizar y culminar antes de que se cumpla el plazo, no es el Ayuntamiento el que tendrá que resarcir las cantidades observadas, sino el funcionario que resulte responsable. Así está la tarea que se tiene que sacar en esta recta final.