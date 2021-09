No habrá entreguismos. Luego de registrarse este lunes como la nueva bancada del PRI ante el Congreso de Sinaloa, el coordinador del grupo parlamentario que entrará en funciones el 1 de octubre, Ricardo Madrid Pérez, aseguró que los ocho legisladores locales del tricolor serán una oposición seria, con razonamiento, de diálogo y acuerdos, pero sin entreguismos. Incluso reveló que ya se ha reunido con los también próximos coordinadores de los diputados de Morena, el PAS y el PAN, Feliciano Castro, Alba Virgen Montes y Adolfo Beltrán, respectivamente, para estar a la altura de las exigencias que plantea esta nueva responsabilidad. No hay que olvidar que el PRI tendrá el mismo número de legisladores que el PAS, ocho cada uno, por lo que será interesante el papel que ambos grupos parlamentarios jueguen con Morena, bancada mayoritaria que tendrá 20 legisladores y necesitará de alguno de ellos para alcanzar la mayoría, tanto simple como calificada.

El paso. Ni una pizca de “pesar y dolor” por haber perdido las elecciones pasadas se les vio ayer a los diputados locales electos del PRI al registrarse en el Congreso del Estado para la toma de protesta el 1 de octubre. Por el contrario, se les vio felices, sobre todo a la ahomense Deisy Judith Ayala Valenzuela, que les dio las veinte y las malas en el “porte” a Cony Zazueta, Cinthia Valenzuela y Gloria Himelda Félix. Esta última da la apariencia de que no le acongoja que el PAN todavía le dispute esa curul pluri de la que se reelige. En realidad, ellas, junto con Ricardo Madrid, Feliciano Valle, Sergio Mario Arredondo y Luis Javier de la Rocha “ganaron perdiendo”. Y no falta quien diga que eso estaba visto en una elección que para algunos tuvo visos de haber estado “arreglada previamente”. A ver qué hacen teniendo a Madrid como su coordinador, principal beneficiado del resultado electoral. ¿Ese es el que querían?

Top secret. En Mazatlán, el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres guarda con recelo la información relacionada con la integración del equipo de trabajo que lo ayudará a gobernar en la próxima administración municipal. No ha cedido a presiones para mencionar cuáles funcionarios no continuarán en su gestión y quiénes reforzarán su gabinete. Ayer, únicamente refirió que el 40 por ciento de su equipo de gobierno será renovado. Hay que mencionar que el presidente municipal morenista fue uno de los pocos que logró la reelección en el pasado proceso electoral.

Van a fondo. La alcaldesa de Guasave reiteró ayer una vez más que no se pasará por alto el hecho de que un detenido se fugó de la Barandilla Municipal con suma facilidad el pasado viernes, luego de que supuestamente pudo desoldar a golpes los barrotes de la celda en la que estaba. Aurelia Leal López reconoce que ya se tienen los videos de los hechos, pero primero dejará que la investigación siga su curso, ya que es una de las que no está convencida que ese hombre se haya escapado sin recibir ayuda de nadie, y lo que sí causa extrañeza es que a pesar de que la presidenta municipal pidió que a los involucrados se les suspendiera sin goce de sueldo mientras se aclaraba esa polémica, el director de la Policía Municipal señaló que los susodichos andan trabajando con normalidad, así que habrá que ver si la mandataria cambió de parecer al respecto o simplemente el teniente coronel Miguel Martínez Catana no entendió el mensaje.

Buena intención. La diputada local electa por el distrito 10 en la LXIV legislatura del estado de Sinaloa, Luz Verónica Avilés Rochín, se encuentra recorriendo y estableciendo compromisos con los ciudadanos del distrito, como es el caso de los socios pescadores de la presa Adolfo López Mateos en la sindicatura de El Varejonal, en el municipio de Badiraguato, con quien se comprometió a establecer apoyos y acciones que vayan en beneficio. Compromiso que sin duda esperan los pescadores lleguen a concretarse y no solo sea un pretexto para tener que compartir en redes sociales, de ahí que la petición va encaminada a que se concrete de manera oportuna.