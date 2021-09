Feliciano reafirma apoyo a Rocha desde el Congreso. De cara al inicio de la 64 Legislatura, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Feliciano Castro Meléndrez, adelantó que, como grupo mayoritario, sostendrán una relación de respeto y colaboración con el resto de las bancadas y prometió también que habrá un apoyo absoluto a la Administración de Rubén Rocha Mayo, quien gobernará Sinaloa a partir del 1 de noviembre. Castro Meléndrez, quien ha sido un operador político y una persona de mucha confianza para Rocha, encabezó este martes el registro de los 20 diputados en el Congreso de Sinaloa. El próximo 1 de octubre entrará en funciones la 64 Legislatura, que contará con 20 diputados morenistas, 8 del PAS, otros 8 del PRI —a reserva de que el PAN le arrebate en tribunales la curul de Gloria Himelda Félix—, además de 2 del PAN, 1 de Movimiento Ciudadano y 1 más del Partido del Trabajo.

Duro y a la cabeza. Fiel a su perfil, el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, no dejó títere sin cabeza al acusar a funcionarios estatales de apatía ante el problema de la falta de calidad del agua potable en Ahome, que pone en serio riesgo la salud de los ahomenses. Y no se los mandó decir, sino que se los escribió para que lo supieran de su propio puño y letra al delegado de la Conagua, José Luis Montalvo; Jorge Alán Urbina, titular de la Coepriss; Emma Guadalupe Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado, y al secretario de Salud, Efrén Encinas. Y es que, a su ver y entender, no han actuado; aunque, viendo la lumbre en los aparejos, Urbina ya intervino solicitando informes al gerente general de la Japama, Hernán Medina. Padilla Montiel lo que quiere son sanciones administrativas y penales a los funcionarios de la paramunicipal debido a la “negligencia y corrupción existente”. Es más, les hace ver que en una auditoría es posible que salga que los productos químicos están adulterados desde el origen por el “clásico moche”. No cabe duda de que el líder de la organización ciudadana se fue con todo ante la pésima calidad del agua que sale “amarilla o turbia” de las llaves.

¿Sin problemas? En Mazatlán, la Administración municipal encabezada por el morenista Luis Guillermo “Químico” Benítez Torres iniciará pronto el proceso de entrega-recepción. Se prevé que sea rápido y fluido debido a que será el mismo Benítez Torres quien asuma el próximo periodo Administrativo, al haber logrado la reelección en el anterior proceso electoral. Lo polémico de esto es que no habrá la revisión a casos puntillosos, como la indemnización por más de 141 millones de pesos a la empresa Nafta por la clausura de un proyecto de gasolinería, ni el litigio contra la empresa Espectáculos del Pacífico por la concesión del estadio Teodoro Mariscal, menos los sobregastos denunciados en la organización de los Carnavales y la compra de luminarias en el acceso a la zona hotelera. Así, el Químico trascenderá con completa calma y sin preocupaciones de una Administración a otra, hasta completar (probablemente) casi seis años de Gobierno.

Planea demandar. El exdirector de la Vía Pública y Espectáculos del Ayuntamiento de Guasave, Mario Figueroa, tronó contra el Gobierno municipal y asegura que tiene pensado demandarlos por difamación, ya que se le acusa de haber incurrido en actos de corrupción, cuando no se tienen pruebas de ello. Señala que ya se puso en contacto con un abogado, pero primero esperará a que del Gobierno municipal se le informe el porqué se le acusa de corrupto, pues aunque supo que hubo quejas de comerciantes contra su departamento, a él nunca se le dio la oportunidad de dialogar con ellos y solo lo despidieron;pero lo que más le está afectando a él y a su familia es que digan que incurrió en actos de corrupción, porque él también es empresario y eso daña su imagen ante clientes y amistades. Habrá que ver si al final interpone la demanda, pues el secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas Vargas, aseguró que sí hubo malos manejos y que incluso se comprobó que Mario Figueroa cobraba directamente a los comerciantes, lo cual no está permitido.

Contra corriente. El próximo mes la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, presentará su tercer y último informe de labores, y previo a ello asegura que se han dado buenos resultados a pesar de haber tenido una administración accidentada en el tema de los presupuestos, la pandemia y algunos desastres originados por fenómenos naturales, por lo que tuvieron que nadar contra la corriente un buen tiempo, ya que prácticamente dos terceras partes de su trienio se ha trabajado en acciones contra el COVID-19. Pero mientras la primera edil angosturense asegura que se trabajó en pro del desarrollo del municipio, hay quienes señalan que pudo haber hecho más y que al salir quedarán muchas promesas sin cumplirse. Ahora sí que como dicen por ahí, ‘cada quien habla como le fue en la feria’, y como en todos los municipios, quedarán varios pendientes que tendrá que retomar el Gobierno entrante.