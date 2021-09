Rocha moldea su gabinete. Mientras desayunaba en conocido comedero de la capital sinaloense, el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, confirmó que al Partido Sinaloense le designará dos secretarías, las cuales no serán la de Educación Pública y Cultura ni la de Economía, pero sí muy probablemente Salud, admitió. De la otra no adelantó pistas. Y ya entrado en adelantos, el morenista confirmó que, del actual gabinete del mandatario estatal, Quirino Ordaz Coppel, no está contemplando a nadie para que repita en el cargo, con excepción del secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, pero esto a petición personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, admitió, pues hay que recordar que por allá en el mes de julio declaró a este medio que él no estaba considerando la continuidad del encargado de la Seguridad en el estado, aunque sí pensaba mantener la línea de un mando militar en esa posición.

Apta. Más tardó en recibir presiones para que actuara que Alan Urbina, titular de la Coepriss, en determinar que el agua potable es de calidad como para que los ahomenses la consuman sin riesgo alguno. Nada más que no la recomienda que se tome de la llave porque salió con que no sabe en qué condiciones están los tinacos en los domicilios. Quienes supieron de su postura consideraron que “cantinfleó” después de que el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, lo señalara como uno de los funcionarios que no ha actuado por el problema de la falta de la calidad del agua en Ahome. Urbina asegura que el vital líquido está bien clorado y toda la cosa. Con eso infiere que el agua turbia, amarillosa, que sale en los domicilios no es responsabilidad de la Japama. Eso nomás faltaba.

Grande, pero poco. La flota de poco más de 260 embarcaciones camaroneras han reportado poco camarón, pero de buen tamaño. Según las declaraciones de Jesús Omar Lizárraga, líder de la Unión de Armadores del Pacífico, las embarcaciones logran sacar de 50 a 70 kilos por lance, lo cual es una cifra regular. Con base en las condiciones climatológicas, los pescadores esperan que la cantidad de capturas mejoren y, si no, al menos el tamaño del camarón lo compense. Hay que resaltar que la mitad de la flota camaronera, 260 embarcaciones de Mazatlán, permanecen amarradas en el muelle debido a las difíciles condiciones económicas que enfrenta el sector debido a la desaparición de los programas de apoyos federales.

Cuarto gerente. El consejo directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave nombró ayer al cuarto gerente general de esta paramunicipal en lo que va de esta Administración, pues comenzaron con Socorro Castro Gálvez, luego siguió Nubia Puentes Llanos, Alejandra Valdez Arellano y ahora llega Noé Salvador Rodríguez Peñuelas, quien habrá de concluir los poco más de 40 días que le quedan a este Gobierno. Aunque el diputado local, Eleno Flores Gámez, había mostrado interés por asumir el cargo, al final el consejo, que es el único facultado para quitar o poner gerentes, se fue por Rodríguez Peñuelas, quien estaba como asesor de la alcaldesa Aurelia Leal López, pero cuando removieron del cargo a Alejandra Valdez se optó por que él estuviera ahí mientras se nombraba al nuevo; pero, por el tiempo que le resta a esta Administración, tal vez eso pesó para mejor optar por dejarlo ahí el poco más de un mes que falta, pues era imposible pensar que alguien pudiera hacer milagros al frente de la Jumapag en el corto periodo que queda.

La herencia. Aún cuando la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) es financieramente independiente de la Administración municipal que encabeza Pier Angely Camacho de Ortiz, la realidad ha sido que año con año les cae el duro golpe de financiar para el pago de aguinaldo y quincenas a trabajadores, situación que ya se empieza a registrar este año, debido a que han sido un par de quincenas que el gerente de la Japasa, Manuel Beltrán Urías, ha tenido que buscar el respaldo de la presidencia municipal para cumplir con los compromisos. Lo que sí ya se tiene muy seguro es que heredará a la próxima Administración una jugosa deuda de poco más de 1 mdp a proveedores, más el problema de no tener para el pago de quincena y el pago de las prestaciones de fin de año, situación para la que esperan que el gobernador pueda darle solución para alcanzar a pagar y cumplir con las prestaciones.