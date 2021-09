Más claro, ni el agua. Cuestionado por los medios sobre si contempla dar a personajes ligados a Héctor Melesio Cuen Ojeda algunos espacios en su Administración a partir del 1 de noviembre, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no se anduvo por las ramas y afirmó que, por ahora, no tiene contemplado incorporarlos, pues asegura que ellos, los pasistas, ya tienen asegurados algunos cargos de elección popular, en referencia a las regidurías y a la sindicatura de procuración que estará en manos de María del Rosario Valdez Páez. Justo sobre este tema, a media semana el gobernador electo, Rubén Rocha, admitió que algunos alcaldes electos ya le habían mostrado algunas listas de futuros funcionarios para que les diera el visto bueno, con excepción de Mazatlán y Culiacán, aunque luego aclaró que tampoco necesitaban los presidentes municipales hacerlo, que en esa parte eran autónomos. Aunque tampoco hay que olvidar que Morena y PAS compitieron juntos.

Con las reservas. No son pocos los líderes y productores de Ahome que alzaron las cejas después de que el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, perfiló a Jaime Montes Salas como secretario de Agricultura. Dicen que como coordinador general de los Proyectos Integrales Federales en Sinaloa no los respaldó como debería haberlo hecho o, cuando menos, como lo esperaban. En realidad, en toda su Gestión a los productores sinaloenses les fue como en feria y no vieron su mano para apoyarlos. Quizá es uno de los nombramientos que le está causando más ruido en uno de los sectores más importantes de la sociedad sinaloense, pero muchos dan por hecho que Rocha Moya no va a dejar abajo a Montes Salas, brinque y patalee el que sea. Es decir, no lo va a borrar de la lista. Por eso, algunos ahomenses, que se dicen cercanos a él, no pierden la esperanza de que los suba al carro de la “Revolución”. A ver si no se dan un estrellón.

Dejando huella. No vamos a hacer juicios de valor, solo a mencionar los hechos: ayer, durante una sesión no anunciada de manera pública, los integrantes del cabildo de Mazatlán autorizaron el cambio de nomenclatura de la avenida Bahía, esa construida durante esta Administración y que bordea el Parque Central, la mayor obra turística en Mazatlán (su inversión total es de 2 mil 800 millones de pesos). Desde hoy llevará el nombre del actual gobernador, Quirino Ordaz Coppel. Ya desde su inicio, la actual Administración estatal empezó a dejar su sello particular. En cada avenida y calle regenerada o pavimentada con recursos del Estado se deja instalada una base de concreto con el logotipo y lema de la Administración: Puro Sinaloa.

Omisión a la vista. Luego de que la alcaldesa de Guasave ordenara que se investigara a fondo el escape de un detenido de la Barandilla Municipal el pasado viernes, autoridades ya tuvieron acceso a los videos para ver a detalle todo lo que sucedió ese día; y aunque, efectivamente, no se observa que ningún agente u otra persona ayudara al vecino de Los Mochis a irse, sí se detectó que el ahora prófugo de la justicia estuvo 12 horas sin que nadie fuera a verlo, tiempo que aprovechó muy bien para golpear la reja hasta desoldarla e irse, por lo que esa omisión es la que ahora se está siguiendo detenidamente. Por lo pronto, el policía que estaba en ese turno ya fue suspendido, y será la Comisión de Honor y Justicia la que decida qué pasará con él tras la fuga de un hombre calificado como peligroso, y quien estaba retenido ahí mientras se autorizaba su traslado a Angostura por el supuesto delito de robo de vehículo.

¿Adónde irán a parar? Duro y directo se fue el diputado federal del Distrito 03, Jesús Fernando García Hernández, hacia las autoridades federales al hacer mención de la gran necesidad que hay de crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura, externando que esta área ha ido en picada después de la Administración federal que encabezara a finales de los 80 y principios de los 90 Carlos Salinas de Gortari, al pasar de Secretaría a una Subsecretaría de 1994 al 2000, mientras que el golpe final fue asestado cuando en los últimos 21 años se convirtió en una simple Comisión, por lo que resaltó que, de no intervenir en el rescate de esta actividad, pasará luego a ser una Dirección. Cabe mencionar que en los últimos años, los pescadores principalmente han manifestado un gran clamor ante la ausencia, como ellos y sus líderes señalan, de apoyos a esta actividad.